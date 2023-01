Pastamara – Bar Con Cucina prämiert

Das Lokal im Ritz Carlton Hotel wurde zu eines der besten italienischen Restaurants der Welt gekürt.

Das Team des Pastamara – Bar con Cucina um Chef de Cuisine Francesco Milicia und Restaurant Managerin Maria Costucci waren seitens 50 Top Italy zur Gran Gala della Cucina Italiana in Mailand geladen und hatten allen Grund zu feiern. Das Restaurant Pastamara – Bar con Cucina des The Ritz-Carlton, Vienna durfte sich nach Rang #27 in 2022 über den sensationellen Rang #25 der besten italienischen Restaurants außerhalb Italiens freuen und ist damit – wie bereits im Vorjahr – das einzige österreichische Lokal im weltweiten Ranking. Aktuell können die Gäste des Pastamara – Bar con Cucina neben dem regulären Menü auch eine kleine feine Auswahl an Gerichten mit exklusivem weißem Alba Trüffel genießen oder sich bei einem Degustationsmenü in die Welt der sizilianischen ­Kulinarik entführen lassen.

Über Pastamara

Wer das Pastamara von der Lounge aus betritt, fühlt als Erstes die Wärme und Gelassenheit des Interieurs, die von den Farben und verwendeten Materialien ausgehen. Die pastellfarbenen Dächer der Heimatstadt Ciccio Sultanos, Ragusa, finden sich in den handverlesenen Tellern wieder, von denen sich sanft der Duft Siziliens ausbreitet. Oliv und Terrakotta gepaart mit Holz und Lederelementen runden das zeitgemäße, vom Stardesignteam Tarruella Trenchs Studio entworfene Ambiente ab. Hier treffen sich Wien und die Welt an der Bar, man lehnt sich gemütlich an Steh­tische, setzt sich gemeinsam an einen der geschmackvoll gedeckten ­Tische oder zieht sich mit seinen Gästen in ein Separee zurück. Ein anschließender Concept Store bietet die Möglichkeit, noch ein kleines Stück von Ciccios Küche mit nach Hause zu nehmen. Gemäß einer Bar con Cucina wurde mit dem Pastamara ein entspannt eleganter Social Space geschaffen, der dazu einlädt, einen Tag lang zu essen, zu trinken, zu besprechen und zu lachen, ohne einmal den Ort wechseln zu müssen.

The Ritz-Carlton, Vienna, Schubertring 5-7, 1010 Wien