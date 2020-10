Am 9.11 um 11 Uhr öffnet das "Five Guys" Restaurant am Graben seine Pforten.

Seit Monaten hängen die Plakate in der Auslage, nun ist es fix: Am 9. November, ab 11 Uhr kann man endlich auch in Österreich die Burger von "Five Guys" genießen. Neben den Burgern ist die Kette für ihre saftigen XXL-Fries und die Milchshake-Welt bekannt. "Five Guys" kommt aus Virginia und hat weltweit rund 1500 Filialen. Nachdem sich das Franchise-Konzept Paris, London, Berlin und Mailand bewährt hat, kommt nun Wien auf den Expansionsplan. Am Graben 30 wird demnächst auf 900 Quadratmetern der Burgerlust gefrönt. Veggie-Optionen Auch Vegetarier werden auf der Speisekarte fündig: Neben dem Veggie Sandwich mit gegrillten Champignons gibt es auch einen echten Klassiker der US-Küche: das Grilled Cheese Sandwich. Tipp: Ein Highlight sind die Pommes, welche in Erdnussöl frittiert werden und dadurch besonders bissfest und saftig sind. FIVE GUYS

Graben 30

1010 Wien