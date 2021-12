Mit Schenkel zum köstlichen Festtagsmenü

Seit 1883 ist der Name Schenkel ein Garant für höchsten Genuss. Damals wie heute, werden exklusive Spezialitäten nach strengsten Qualitätskriterien ausgesucht und Österreichs Genießern nähergebracht.

Bei Schenkel finden Feinschmecker alles, um die anstehenden Festtage auch kulinarisch zu etwas Außergewöhnlichem zu machen. Schenkel Delikatessen – Aus Liebe zum guten Essen.



Saiblings Caviar

Der golden glänzende Rogen vom Bachsaibling, welcher zur Art der Lachsfische (Salmoniden) gehört, bietet ein zartschaliges Korn und ein feines Saiblingsaroma. Saiblings Caviar ist am ehesten mit Forellen Caviar vergleichbar, hat jedoch ein zarteres Korn welches auch eine Spur kleiner ist als jenes der Forelle. Die Rohware für Saiblings Caviar von Importhaus Schenkel stammt ausschließlich aus kontrollierter Aquakultur in Deutschland.

Traditionell genießt man Caviar auf Blinis mit etwas Sauerrahm und einem Stück Räucherlachs. Saiblings Caviar ist auch ideal zum Garnieren von Brötchen, sowie als edle Begleitung zu Fisch oder Meeresfrüchten (z.B.: Jakobsmuscheln).

Zaren-Lachs

Zaren Lachs ist eine international geschützte Marke des Importhauses Schenkel. Die Exklusivität des geräucherten Zaren-Lachs Rückenfilets entsteht durch die verwendete Rohware und die aufwändige Verarbeitung. Nur der beste Teil vom Lachs, das ca. 6 cm breite Rückenfilet wird dafür verwendet. Die Lachsfilets werden noch am Fangtag traditionell von Hand trocken gesalzen und nur mild geräuchert, um den frischen Lachsgeschmack nicht zu übertönen. Danach wird das saftige und zarte Rückenfilet ausgelöst und gänzlich entgrätet. So entsteht eine außergewöhnliche Delikatesse der Spitzenklasse.

Gravad Zaren-Lachs



Rechtzeitig zu den Festtagen bringt Schenkel eine neue Variante seiner allseits bekannten und beliebten Top-Delikatesse, dem Zaren-Lachs. Für den neuen Gravad Zaren-Lachs wird das Rückenfilet mit Dille, Zucker und Salz gebeizt und anschließend mild geräuchert. Ideal als köstliches Geschenk oder edle Vorspeise für Zwei.

Rezept für Erdäpfel-Lachs-Katlet

zubereitet von Mike Köberl

Das Zaren-Lachs Rückenfilet lässt sich einfach und schnell zubereiten, indem es in ca. 5mm starke Scheiben geschnitten und dekorativ angerichtet wird. Mike Köberl vom Restaurant Spoon in Wien, hat diese beiden Spezialitäten in seinem Rezept für „Erdäpfel-Lachs-Katlet“ meisterhaft zu einer kreativen Gaumenfreude kombiniert.

Zutaten:

Erdäpfel (mehlig)

Sauerrahm

Zitrone

Zaren-Lachs von SCHENKEL

Kapernbeeren

Kapernblätter

Saiblings Caviar von SCHENKEL

Salz

Pfeffer

Dill

Muskat

Erdnussöl



Zubereitung: