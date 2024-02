Cake-Pops: Die besten Rezepte für Kuchen am Stiel

Kuchen am Stiel? Wer sagt da schon Nein?! Greifen Sie zu und lassen Sie sich das Cake-Pop-Trio ordentlich schmecken. Eyecatcher-Garantie gegeben!

Konfetti-Cake-Pops

Zutaten für 25 Stück

Für die Cake-Pops:

125 g weiche Butter

100 g Zucker

1 EL Vanillezucker

2 Eier

2-3 EL Milch

180 g Mehl

1 TL Backpulver

weiche Butter für die Form

60 g Frischkäse

2 EL Staubzucker

Außerdem:

150 g rosa Candy Melts oder Cake-Pop-Glasur

bunte Zuckerkonfetti und/oder Zuckerstreusel

Zubereitung * leicht * 2 h

1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

Von der Butter 100 g mit Zucker und Vanillezucker weiß-cremig schlagen. Eier nach und nach zugeben und gut unterrühren. Dann die Milch angießen und untermischen. Mehl mit dem Backpulver mischen, darübersieben und gründlich unter den Teig arbeiten.

2. Rührteig in eine gebutterte Kastenform (ca. 25 cm) füllen und im Backofen ca. 30 Minuten backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, kurz abkühlen lassen, stürzen und vollständig auskühlen lassen.

3. Kuchenteig in eine Schüssel zerbröseln. Frischkäse mit restlicher Butter und Staubzucker schaumig schlagen. Mit den Kuchenkrümeln verkneten.

4. Aus der Masse ca. 25 kleine Kugeln (ca. 3 cm ø) formen. Auf Lolli-Stiele stecken und etwa 30 Minuten kalt stellen. Candy Melts im heißen Wasserbad oder der Mikrowelle schmelzen.

5. Cake Pops in die Glasur tauchen, kurz abtropfen lassen, dann zum Trocknen in einen Cake-Pop-Halter stecken. Mit Zuckerkonfetti und -streuseln verzieren und trocknen lassen.

Cookie-Dough-Cake-Pops

Zutaten für 24 Stück

Für den Teig:

100 g zimmerwarme Butter

2 EL Zucker

Mark von 1/2 Vanilleschote

2 Eier

100 g gemahlene Mandeln

100 g teilentöltes Mandelmehl

2 TL Backpulver

Für die Creme:

50 g Frischkäse

50 g Staubzucker

25 g weiche Butter

Außerdem:

100 g Bitterschokolade

1 TL Kokosöl

4 EL gehackte Haselnusskerne

Zubereitung * leicht * 1 h 50 min

1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und eine Backform (ca. 20x30 cm) mit Backpapier auslegen. Die Butter mit dem Zucker und dem Vanillemark schaumig schlagen bis der Zucker sich auflöst.

2. Dann nach und nach die Eier einzeln einarbeiten. Mandeln, Mandelmehl und Backpulver mischen und unter die Ei-Butter-Masse heben. Den Teig in der Form verteilen und im Ofen 25-30 Minuten backen. Auskühlen lassen.

3. In einer Schüssel den Frischkäse mit dem Zucker und der Butter mit den Quirlen des Handrührgeräts cremig verrühren. Den Teigboden auf ein Brett stürzen, das Backpapier abziehen und den Teig in Stücke brechen.

4. Dann fein hacken und in die Frischkäsemasse geben. Alles gut vermengen, mit den Händen ca. 24 kleine Kugeln abdrehen. Diese im Kühlschrank ca. 1 Stunde kalt stellen.

5. Die Bitterschokolade hacken und mit dem Kokosöl in einer Metallschüssel über dem heißen Wasserbad behutsam schmelzen lassen. Die gekühlten Kugeln auf Cake-Pop-Stiele stecken und durch die Schokolade ziehen.

6. Etwas abtropfen lassen, mit Haselnüssen bestreuen und die Cake Pops aufrecht in ein z.B. mit Reis befülltes Gefäß stellen bis die Schokolade fest wird.

Schoko-Himbeer-Cake-Pops

Zutaten für 35 Stück

Für den Teig:

150 g weiche Butter

150 g brauner Zucker

4 Eier

200 g Mehl

50 g gemahlene Haselnüsse

50 g getrocknete Himbeeren

1/2 TL Backpulver

80 ml Milch

Für die Creme:

80 g weiche Butter

125 g Staubzucker

250 g Frischkäse

Zum Verzieren:

400 g Vollmilchkuvertüre

4-5 EL Obers

1 EL Pflanzenöl

kleine rosa-weiße Zuckerperlen

rosa Zuckerblüten

Zubereitung * mittel * 4 h 20 min

1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Butter und Zucker cremig rühren und die Eier nach und nach untermixen. Mehl mit Nüssen, Himbeeren und Backpulver mischen und abwechselnd mit der Milch unter die Butter-Ei-Masse rühren, bis ein dickflüssiger, zäher Teig entsteht.

2. Diesen in eine mit Backpapier ausgelegte Springform füllen und im vorgeheizten Ofen ca. 50 Minuten backen (Stäbchenprobe machen). Kuchen herausnehmen, vollständig auskühlen lassen, aus der Form lösen und in eine Schüssel zerbröseln.

3. Für die Creme die Butter mit Staubzucker weiß-cremig schlagen. Frischkäse nach und nach unterrühren. Mit den Kuchenbröseln vermengen und ca. 35 kleine Bällchen formen. Diese auf Lolli-Stiele stecken und für ca. 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

4. Kuvertüre über einem heißen, nicht kochenden Wasserbad schmelzen. Obers und Öl unterrühren. Lollies in der Schokolade wenden und komplett damit bedecken. Etwas antrocknen lassen und in den Zuckerperlen wälzen. Nach Belieben mit Zuckerblüten garnieren.