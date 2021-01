Faschierte Laibchen Zutaten 50 dag Faschiertes

1 alte Semmel

¼ l Milch

1 Zwiebel

1 Ei

2 Zehen Knoblauch

Salz, Pfeffer

Majoran

Petersilie

Etwas Mehl Zubereitung

Zwiebel glasig anrösten, Fleisch in einer Schüssel mit der in Milch oder Wasser eingeweichten und zerdrückten Semmel vermischen, gerösteten Zwiebel dazugeben. Ei und die Gewürze dazugeben, mit Mehl verarbeiten und mit feuchten Händen Laibchen formen, diese in Mehl wenden und im heißen Fett langsam auf beiden Seiten braten. Als Beilage können Sie beispielsweise Püree, Letscho, Rotkraut, Gemüse, Reis, Salat oder Pommes servieren. Tipp Wer es gerne etwas schärfer hat, kann zum Rezept etwas Chili hinzufügen oder scharfen Senf verwenden.