Forelle in Weißwein Zutaten 2 Forellen

Salz, Pfeffer

1 EL Butter

1 EL Zitronensaft

4 dag Butter

3 dag Mehl

1/4 l Obers

1/4 l Weißwein

1 EL gehackte Zitronenmelisse Zubereitung

Fische waschen, trocken tupfen, dann innen und außen mit Salz und Pfeffer einreiben. Butter in der Pfanne erhitzen und die Forellen je 6 Minuten beidseitig braten. Fische mit Zitronensaft beträufeln und die Flüssigkeit einkochen lassen, Forellen herausnehmen und warm stellen. Butter in die Pfanne geben und aufschäumen lassen, Mehl einrühren und mit Obers und Weißwein ablöschen. Einmal aufkochen lassen und Zitronenmelisse unterheben; dann anrichten und mit Petersil-Erdäpfeln und Blattsalat servieren.