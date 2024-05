× Bufalina und Co.: Raffinierte Pizza-Rezepte vom Pizzameister

Ein Pizzameister und ein Starkoch treffen aufeinander – da kann nur etwas Köstliches dabei herauskommen. Francesco Calò und Ciccio Sultano haben für einen Abend gemeinsam am Herd gezaubert und COOKING die Rezepte verraten.

Bufalina 2.0

Zutaten

Grundrezept für den Pizzateig:

1,7 kg Pizzamehl

1 Liter Wasser

40 g feines Salz

4 g Germ

Für den Belag:

500 g Büffelmozzarella

500 g Mozzarella-Molke

2 g Xantana

200 g Paradeisersauce

30 g rote Kirschparadeiser

Zubereitung

Pizzateig: Um den Teig für die Pizza Napoletana zuzubereiten, das Mehl auf die Arbeitsfläche oder in die Teigmaschine geben, dann langsam das Wasser hinzufügen. Während das Wasser hinzugefügt wird, mit dem Teigkneten beginnen und Germ hinzufügen. Zum Schluss das Salz ergänzen und kneten, bis der Teig elastisch und kompakt ist. Eine große Schüssel einölen und den Pizzateig hineingeben. Mit einem Geschirrtuch abdecken und zum Ruhen in den Ofen mit eingeschaltetem Licht stellen. Den Teig mindestens drei Stunden gehen lassen – oder bis sich das Volumen verdoppelt hat. Den Teig nehmen und zügig kneten, dann in kleine Kugeln zu je 250 g formen. Die ausgewalkte Teigflade zunächst zur Hälfte frittieren und bei 250 Grad für 60 Sekunden im Ofen fertig backen.

Belag: Den Büffelmozzarella und die Molke vermischen. Sobald die Sauce fertig ist, Xantana hinzufügen und alles gut vermischen. Durch ein Sieb streichen und in einen Gourmet Whip geben. Danach die Pizza mit der Paradeisersauce überziehen und den Kirschparadeisern belegen und backen. Rausnehmen und den Büffelmozzarellaschaum auftragen.

Pizza Montanare Gambero e Caviale

Zutaten

Pizzateig – siehe Grundrezept oben

Für den Belag – pro Montanare:

1 Löffel Ricotta di Bufala

1 Rote Garnele

Ein halber Teelöffel Kaviar

Zubereitung

Den Pizzateig, wie im Grundrezept beschrieben, zubereiten. Den Teig auswalken und runde Kreise (größe nach Belieben) ausstechen. Die Teigkreise frittieren bis sie goldbraun sind. Nach dem Auskühlen die Bällchen einschneiden und mit Ricotta di Bufala, Garnele und Kaviar belegen.

Buon appetito!