Welt-Sushi-Tag: So gelingt das perfekte Sushi-Sandwich

Der Internationale Sushi-Tag findet jährlich am 18. Juni statt und lässt eine der beliebtesten japanischen Spezialitäten hochleben. COOKING genießt den Klassiker als Sushi-Sandwich!

Sushi-Sandwich

Dauer: 2 h 40 min │ Schwierigkeit: mittel │ Portionen: 4

Zutaten

Für das eingelegte Gemüse:

1/4 Rotkraut; geraspelt

2 Karotten; geraspelt

125 ml Reisessig, 2 EL Zucker

1 Knoblauchzehe

1 Chilischote, rot, getrocknet

1 TL Meersalz

Für das Sushi:

200 g Sushireis; abgebraust und gut abgetropft

1 1/2 EL Mirin, 50 ml Reisessig

1 TL Salz, 4 Blätter Nori

1 TL Wasabipaste, vegan

4 Blätter Eisbergsalat

2 EL Sesamsamen, schwarz

2 EL Sojasauce

Zubereitung

1. Das eingelegte Gemüse im Voraus zubereiten. Kraut und Karotten in zwei separate Gläser füllen. Essig, Zucker, angedrückten Knoblauch und Chili mit 125 ml Wasser und Meersalz in einen kleinen Topf geben.

2. Bei niedriger Hitze umrühren bis Zucker und Salz sich gelöst haben, dann zum Kochen bringen. Knoblauch und Chili entfernen und die Flüssigkeit in die Gemüsegläser gießen.

3. Verschließen und mindestens 1 Stunde lang abkühlen und marinieren lassen. Oder bis zu 2 Tagen im Kühlschrank lagern. Sushireis und Mirin mit 200 ml kaltem Wasser in einen Topf geben.

4. Zum Kochen bringen, dann die Hitze auf niedrigste Stufe reduzieren und den Reis abgedeckt 20 Minuten garen. Herd ausschalten und den Reis bei geschlossenem Deckel 15 Minuten ziehen lassen.

5. Dann in eine Schüssel geben, Essig und Salz unterrühren. Mit einem feuchten Tuch abdecken und auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

6. Ein Noriblatt auf ein großes Quadrat Frischhaltefolie legen. Den Reis achteln und einen Teil zu einer ca. 1 cm dicken Raute auf der Mitte des Blattes formen. Etwas Wasabi auf den Reis streichen.

7. Ein Salatblatt darauflegen, die überstehenden Ränder abschneiden und darauflegen. Karotten und Kraut abtropfen lassen und jeweils eine Schicht darüber geben. Ein weiteres Achtel des Reises zu einem Viereck formen, darauflegen, die vier Ecken des Noris hochklappen und mit einem Tupfer Wasser verschließen. In Frischhaltefolie wickeln.

8. Den Vorgang wiederholen und drei weitere Onigirazu-Sandwiches formen und alle Sushi 30 Minuten kühlen. Zum Servieren in zwei Hälften schneiden und mit schwarzem Sesam zum Bestreuen und Sojasauce zum Dippen servieren.