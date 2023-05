Paradeiser-Brot Suppe

Die Temperaturen steigen und wir haben Gusto auf etwas Frisches am Teller. Suppenliebhaber kommen bei diesem Gericht garantiert auf ihre Kosten!

Dauer: 40 min ┃ Schwierigkeit: leicht ┃ Portionen: 4

Zutaten:

3 EL Kürbiskerne

1 1/2 EL Sonnenblumenkerne

2 EL Pinienkerne, 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen; jung

1 Zucchini, 4 EL Olivenöl

800 g Paradeiser, geschält; Dose

350 ml Gemüsefond

Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker

1/2 Ciabatta

2 EL Basilikum; Blättchen, gewaschen

Zubereitung:

1. Die Kürbis-, Sonnenblumen- und Pinienkerne in einer Pfanne kurz trocken rösten, beiseitestellen und abkühlen lassen.

2. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Zucchini waschen, putzen und in ca. 1 cm große Würfel schneiden. In einem Topf 2 EL Öl erhitzen und die Zwiebel darin glasig anschwitzen. Knoblauch untermischen und noch kurz mitgaren. Die Paradeiser grob würfeln, mitsamt ihrem Saft und den Fond dazugeben und alles erneut zum Kochen bringen.

3. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und ca. 15 Minuten köcheln lassen.

4. Inzwischen in einer Pfanne das übrige Öl erhitzen und die Zucchiniwürfel darin unter Wenden kurz anbraten, salzen, pfeffern und wieder herausnehmen.

5. Das Ciabatta in dünne Scheiben schneiden und von beiden Seiten im verbliebenen Öl kurz braten und bräunen. Die Brotchips auf Küchenpapier abtropfen lassen und 4 tiefe Teller damit auslegen.

6. Die Zucchini zur Suppe geben, alles nochmals kurz erhitzen, abschmecken und in die Teller verteilen. Mit den gerösteten Kernen bestreuen, mit Basilikumblättchen garnieren und sofort servieren.