Regenbogen-Blütenblätter-Torte

Die Farbenpracht des Regenbogens macht auf dem Sweet Table ordentlich was her!

Dauer: 5 h 40 min

Schwierigkeit: mittel

Portionen: 1 Torte, 18 cm

Zutaten

Für den Teig: 100 g weiche Butter und für die Formen 150 g Zucker 150 g Staubzucker 1 Prise Salz 250 ml Milch 1 Vanilleschote; Mark 250 g Mehl 50 g Speisestärke 1 TL Backpulver 2 Eiweiß Zum Füllen und Verzieren: 80 g Zucker 2 unbehandelte Zitronen; Abrieb und Saft 330 g weiche Butter 4 Eigelb, 4 Eiweiß 200 g Staubzucker 1 TL Vanilleextrakt Lebensmittelfarbe; Regenbogenfarben: Gelb, Orange, Rot, Violett, Blau, Grün

Zubereitung



1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei kleine hohe Kuchenformen (ca. 16 cm Ø) mit Butter fetten.

2. Für den Teig die Butter mit Zucker, Staubzucker und Salz cremig rühren. Die Milch mit dem Vanillemark unterrühren. Das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver vermischen, auf die Buttermasse sieben und unterheben. Zum Schluss das Eiweiß zugeben und alles glattrühren.

3. Die Masse in die vorbereiteten Formen verteilen und im Ofen 35-40 Minuten backen (Stäbchenprobe machen!).

4. Die Kuchen aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen, aus der Form lösen und auf Kuchengittern auskühlen lassen.

5. Inzwischen den Zucker mit Zitronensaft und 80 g Butter in einer Metallschüssel unter Rühren über einem heißen Wasserbad erhitzen, bis der Zucker geschmolzen ist.

6. Die Hitze etwas reduzieren, das Eigelb zufügen und ca. 10 Minuten cremig aufschlagen, bis die Masse leicht andickt. Die Schüssel vom Wasserbad nehmen und die Creme durch ein feines Sieb streichen. Die Zitronenschale unterrühren und die Zitronencreme auskühlen lassen.

7. Für die Buttercreme das Eiweiß und den Staubzucker in einer Metallschüssel über einem heißen Wasserbad weiß schaumig schlagen, bis der Zucker gelöst ist.

8. Die Schüssel vom Wasserbad nehmen und die Masse erst 5-10 Minuten bei hoher, dann ca. 5-10 Minuten bei geringer Geschwindigkeit weiterschlagen.

9. Die restliche Butter in Stücken unterrühren und den Vanilleextrakt untermischen.

10. Die abgekühlten Kuchen jeweils einmal quer halbieren und drei Böden mit Zitronencreme bestreichen. Die Böden aufeinandersetzen und die Torte oben und außen mit einer dünnen Schicht weißer Buttercreme bestreichen.

11. Die Torte ca. 30 Minuten kühlstellen. Die übrige Buttercreme in 6 Portionen teilen und jeweils mit Lebensmittelfarbe in Regenbogenfarben bis zum gewünschten Farbton einfärben.

12. Die gefärbten Cremes jeweils in Spritzbeutel mit Rosentüllen füllen und die Torte oben und am Rand mit Blütenblättern in Regenbogenfarben verzieren.

13. Die Torte mindestens 3 Stunden oder über Nacht kühlstellen, in Stücke schneiden und servieren.