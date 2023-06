Mit diesem Tipp schimmeln Erdbeeren nicht mehr so schnell

Sommerzeit heißt endlich wieder Erdbeerzeit! So lecker die roten Beeren auch sind, umso ärgerlicher ist es, wenn die Früchte im Kühlschrank bereits nach wenigen Tagen schimmeln.

Obwohl der süße Fruchtgenuss zu den besten der Saison zählt, ist die Lebensdauer der roten Beere viel zu kurz. Denn Erdbeeren vergammeln einfach viel zu schnell, und sind natürlich nur frisch richtig gut. Um schnelles schimmeln zu vermeiden verraten wir einen Top-Tipp, wie Sie die Haltbarkeit der Sommerfrucht blitzschnell dank einem Hausmittel verlängern, welches jede:r bereits Zuhause hat. Auch bei anderen Beeren, wie etwa Himbeeren oder Brombeeren hilft der Trick.

So bleiben Erdbeeren länger frisch

Pro-Tipp: Backpulver

Wie so viele Hacks ging der Erdbeer-Tipp erst neulich auf TikTok viral. Ein ganz leichter Trick, um länger was vom roten Obst zu haben ist Natron, bzw. Backpulver. Das Pulver hilft dabei, die überschüssige Feuchtigkeit der Beeren zu reduzieren und hemmt somit die Schimmelausbreitung. Zudem haben Studien herausgefunden, dass Natron sich sehr gut dazu eignet, um Pestizid-Rückstände auf Obst zu entfernen. So gelingt's:

Befüllen Sie eine Schüssel mit ca. 200 Milliliter kaltem Wasser. Streuen Sie etwa einen Teelöffel Natron in den Behälter und rühren Sie die Flüssigkeit gut um. Legen Sie die Beeren in das Natron-Wasser und lassen sie am besten 5-15 Minuten im Natronbad liegen und einwirken. Die Erdbeeren gut abspülen und abtrocknen, und am besten im Kühlschrank aufbewahren.

Zu beachten gilt, dass der Tipp zwar die Haltbarkeit der Erdbeeren verlängern kann, jedoch das Schimmeln nicht garantiert verhindert werden kann. Vor dem Verzehr lohnt es sich also die Erdbeeren regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls verdorbene oder schimmelige Früchte zu entfernen, um eine Ausbreitung auf die anderen Früchte zu vermeiden.