Spargel meets Erdbeere: Ein Rezept voller Harmonie

Zwei, die sich verstehen: Wenn die Aromen von Spargel und Erdbeere aufeinandertreffen, sind genussvolle Momente garantiert!

Der Mai ist ein ganz besonderer Monat. Draußen blüht es, die Sonne hat schon viel Kraft, und wir haben richtig gute Laune! Ein Grund dafür könnte das erste frische, saisonale Obst und Gemüse sein, das wir ab jetzt genießen können, denn es gibt gleich zwei richtige Highlights: Spargel und Erdbeeren! Das Königsgemüse und die rote Frucht sind nicht nur einzeln superlecker, sondern auch als Kombi in einem feinen Salat genussvoll

Erdbeer-Spargel-Salat mit Burrata

Dauer: 30 min │ Schwierigkeit: leicht │ Portionen: 4

Zutaten

600 g Spargel, grün

400 g Spargel, weiß

250 g Erdbeeren

20 g Schnittlauch

2 Stängel Oregano

1 Handvoll Baby-Mangold

1 Avocado, 4 Kugeln Burrata

2 TL Sesam, schwarz

4 EL Olivenöl

4 EL Balsamico, weiß

1 EL Honig, Salz

Pfeffer, schwarz

Zubereitung

1. Den Spargel abbrausen und putzen. Den grünen Spargel bei Bedarf im unteren Drittel schälen. Den weißen Spargel schälen und zu dicke Stangen längs halbieren.

2. Zusammen etwa 10 Minuten dämpfen. Abschrecken und abtropfen lassen. Die Erdbeeren und die Kräuter waschen und gut abtropfen lassen. Die Erdbeeren putzen, ein paar Früchte klein würfeln und ein paar in Scheiben schneiden.

3. Den Schnittlauch in Röllchen schneiden, Basilikum- und Oreganoblätter abzupfen und Mangold verlesen.

4. Die Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch aus der Schale lösen und in dünne Scheiben schneiden. Alle vorbereiteten Zutaten zusammen mit der Burrata dekorativ auf Tellern anrichten und mit den Kräutern und Sesam bestreuen.

5. Für das Dressing das Öl mit dem Essig und Honig verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Über den Salat träufeln und mit Pfeffer übermahlen. Nach Belieben mit bunten Essblüten garnieren.