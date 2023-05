Dieses Kohlenhydrat sollten Sie öfters essen

Schluss mit der Low-Carb-Diät! Man muss nicht zwingend auf Kohlenhydrate verzichten, wenn man abnehmen will.

Egal, ob zum Abnehmen oder, um allgemein eine gesunde Ernährung einzuhalten: Im Vergleich zu Eiweiß, Proteinen und Co. haben Kohlenhydrate nicht gerade den besten Ruf. Das beweisen unzählige Low-Carb-Rezepte und -Diäten, die die Sattmacher ganz von unserem Speiseplan streichen wollen. Doch Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat.

Auf dieses Kohlenhydrat sollten Sie nicht verzichten

Dabei werden nicht alle Kohlenhydrate ihrem schlechten Ruf gerecht. Ungesund ist der Sattmacher nämlich nur dann, wenn es sich um raffinierte, stark verarbeitete Kohlenhydrate handelt, die den Blutzucker- und Insulinspiegel ansteigen lässt.

Komplexe Kohlenhydrate hingegen sollten sogar regelmäßig in die Ernährung integrieret werden. Diese werden vom Körper benötigt, da sie nicht nur langsamer verdaut werden, sondern auch langanhaltend sättigen, was besonders in Bezug auf eine Gewichtskontrolle ideal ist.

Zudem konnten Ernährungs-Forscher sogar herausfinden, dass gesunde Kohlenhydrate das Altern unterstützen und die Lebensdauer verlängern. Deshalb sollten Sie keineswegs vollständig darauf verzichten und zum Beispiel viel öfter Lebensmittel wie Süßkartoffeln essen, die reich an komplexen Kohlenhydraten sind.

3 Gründe, warum Sie Süßkartoffeln allgemein häufiger essen sollten

1. Süßkartoffeln stärken die Augen

Ähnlich wie Karotten haben auch Süßkartoffeln ihre orange Farbe dem Pflanzenstoff Beta-Carotin zu verdanken. Dieser wirkt antioxidativ und schützt die Zellen vor freien Radikalen. Zudem enthaltet das Gemüse auch Vitamin A, welches gut für unsere Augen ist und die Sehkraft verbessert.

2. Süßkartoffeln fördern die Darmgesundheit

Süßkartoffeln liefern reichlich Ballaststoffe, vor allem, wenn sie samt der Schale gegessen werden. Die Ballaststoffe unterstützen dabei, Abfallstoffe aus dem Körper zu transportieren und schützen zugleich den Dickdarm. Außerdem fördert in der Süßkartoffel enthaltenes Vitamin A die allgemeine Darmgesundheit.

3. Süßkartoffeln unterstützen das Immunsystem

Ein weiterer Grund, weshalb Sie Süßkartoffeln nicht nur wegen ihrer komplexen Kohlenhydrate häufiger essen sollten, ist, dass sie auch das Immunsystem stärken. Süßkartoffeln besitzen entzündungshemmende Eigenschaften, die dem Körper im Kampf gegen verschiedene Krankheitserreger helfen.

Also ein wahres Superfood, auf das keinesfalls verzichtet werden sollte!