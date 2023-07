Gebratene Zucchinirollen auf Bohnenpüree

Ein bunter Mix!

Zubereitung

Dauer: 1 h 10 min

Schwierigkeit: leicht

1. Zwiebeln und Knoblauch abziehen und beides fein würfeln. Erdäpfel waschen, schälen und in Salzwasser ca. 25 Minuten weich garen. Abgießen und ausdampfen lassen. Die Zwiebelwürfel und die Hälfte vom Knoblauch in einer Pfanne in 3 EL Olivenöl glasig dünsten.

2. Thymian waschen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Bohnen in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und zu der Zwiebelmischung geben. Erdäpfel, Gemüsefond, Zitronensaft und 2 EL Öl dazugeben und alles fein pürieren. Die Hälfte vom Thymian unterrühren und das Püree warm halten.

3. Toastbrot klein würfeln und mit restlichem Knoblauch in einer Pfanne in 2 EL Olivenöl unter Schwenken rösten. Paradeiser waschen, putzen, klein würfeln und mit den Kapern hinzufügen.

4. Zum Schluss den Estragon waschen, trockenschütteln und die Blätter hacken. Zur Brotmischung geben und alles mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Zucchini waschen, putzen und längs in feine Scheiben hobeln. Mit Salz einreiben und ca. 10 Minuten ziehen lassen, anschließend trockentupfen.

6. Je 3 Scheiben leicht überlappend nebeneinanderlegen, mit etwas Brotfüllung bedecken und einrollen. Mit Spießen fixieren und in einer beschichteten Pfanne im übrigen Öl 4-5 Minuten von allen Seiten braten.

7. Das Bohnenmus auf Teller verteilen und die Spieße darauf anrichten. Mit übrigem Thymian bestreuen und servieren.