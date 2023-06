Gefüllter Wolfsbarsch im Teigmantel

Heute wird gegrillt!

Zubereitung

1. Für den Teig die Kräuter waschen und trockenschütteln, die Blättchen bzw. Nadeln abzupfen und mit den Lorbeerblättern kleinhacken. Das Eiweiß mit 200 ml Wasser leicht anschlagen. Die Kräuter, das Mehl und das Salz dazugeben und alle Zutaten zu einem festen Teig verarbeiten.

2. Den Wolfsbarsch kalt abbrausen und trockentupfen. Die Flossen mit einer Schere abschneiden. Die Bauchhöhle mit Salz und Pfeffer würzen. Die Chilischote längs halbieren, entkernen, waschen und kleinschneiden. Den Knoblauch abziehen und in Würfel schneiden.

3. Die Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Den Fisch mit den vorbereiteten Zutaten füllen, dabei etwas Petersilie für die Garnitur zur Seite geben. Einen Grill für ca. 200 °C indirekte Hitze vorbereiten.

4. Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Den Wolfsbarsch darauflegen und komplett im Teig einschlagen. Drei bis vier Lagen Alufolie in der Größe des Fisches aufeinanderlegen und den Fisch mit der überlappenden Teigseite darauflegen. Den Fisch bei indirekter Hitze mit geschlossenem Deckel 30-35 Minuten grillen.

5. Zwiebeln abziehen und in Spalten schneiden. Kirschtomaten waschen. Halloumi würfeln. Champignons putzen. Alles abwechselnd auf ca. 8 Holzspieße fädeln. Mit Olivenöl bepinseln, mit Salz und Pfeffer würzen und in den letzten 6-7 Minuten auf dem Grill garen.

6. Den Fisch kurz ruhen lassen. Die Teigkruste rundherum an den Seiten aufschneiden und den Deckel abnehmen. Den Fisch mit Zitronenschale bestreuen, mit Zitronensaft beträufeln und mit restlicher Petersilie garniert servieren.