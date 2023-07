Karotten- Falafel mit Tahini-Joghurt-Dip

Die Karotten-Falafel sind der Hit auf jeder Veggie-Tafel!

Zubereitung

Dauer: 45 min + 12 h Ruhen



Schwierigkeit: mittel

1. Für die Falafel die Kichererbsen in einer Schüssel mit reichlich kaltem Wasser übergießen und zugedeckt ca. 12 Stunden einweichen. Am nächsten Tag abgießen und abtropfen lassen.

2. Die Karotten schälen und fein raspeln. Zwiebel und Knoblauch abziehen und grob würfeln. Karotten kräftig ausdrücken, dabei den Saft auffangen.

3. Kichererbsen mit Zwiebeln, Knoblauch und Karottensaft im Mixer möglichst fein pürieren. Mit Karottenraspel und Ei mischen. Alles mit Salz, Pfeffer, Zimt, Curry, Chili und Zitronensaft würzen und abschmecken.

4. Cornflakes in einen Gefrierbeutel geben und mit der Teigrolle zerbröseln. Die Brösel in einen tiefen Teller geben.

5. Für den Dip Joghurt und Tahina verrühren und den Dip mit Salz und Pfeffer abschmecken. In ein Schälchen geben, mit dem Öl beträufeln und mit dem Koriander bestreuen.

6. Das Pflanzenöl auf 170°C erhitzen. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen ca.

3 cm große Bällchen formen, in den Bröseln wenden und in heißem Fett portionsweise goldbraun ausbacken.

7. Die Falafel kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Petersilie und Zitronenschnitzen anrichten. Den Dip separat dazu reichen.