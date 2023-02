Krapfen mit Marmeladenfüllung

Zur Faschingszeit schmecken die Krapfen besonders gut! Da wird ein flaumiges Exemplar nach dem anderen wohlwollend genossen. Wenn es die Zeit erlaubt, lassen wir es uns alljährlich nicht nehmen, das Kult-Gebäck auch zu Hause zu backen.

Zubereitung

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Den Germ hineinbröckeln und mit 1 EL Zucker, der Hälfte der Milch und etwas Mehl vom Rand verrühren. Den Vorteig zugedeckt ca. 15 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

2. Den restlichen Zucker, die übrige Milch, Salz, die Eier und die Butter ergänzen und alles zu einem glatten, geschmeidigen Germteig verarbeiten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Milch einarbeiten. Den Teig schlagen, bis er Blasen wirft, dann zugedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen.

3. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche kurz durchkneten und ca. 2 cm dick ausrollen. Mit einem Ausstecher ca. 15 Kreise (7–8 cm Ø) ausstechen und das vorbereitete Blech setzen. Die Teigkreise zugedeckt nochmals ca. 15 Minuten gehen lassen.

4. In einem Topf reichlich Öl erhitzen und die Teigkreise darin portionsweise erst zugedeckt auf einer Seite in ca. 3 Minuten goldbraun ausbacken, dann wenden und auf der anderen Seite in 2–3 Minuten goldbraun fertig backen. Die Krapfen mit dem Schaumlöffel herausnehmen, kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und auf ein Kuchengitter setzen.

5. Die Marillenmarmelade in eine Gebäckspritze geben und seitlich in die Krapfen einspritzen. Die Krapfen mit Staubzucker bestauben und servieren.