Mais-Zucchini-Fritters

Bunt und gesund!

Zubereitung

Dauer: 20 min



Schwierigkeit: mittel

1. Zucchini waschen, putzen, grob in ein Sieb raspeln, leicht salzen und ca. 10 Minuten ziehen lassen. Minze waschen, trockenschütteln, Blätter abzupfen und fein hacken.

2. Mais in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Zucchiniraspel ausdrücken, mit Mais und Minze in eine Schüssel geben. Parmesan, Eier und Mandelmehl ergänzen. Alles gut vermischen,

3. Leicht salzen, mit Pfeffer, Muskat und Paprikapulver würzen. In einer beschichteten Pfanne nacheinander etwas Butterschmalz erhitzen und aus der Masse je Seite 3-4 Minuten ca. 16 kleine Puffer ausbacken.

4. Fertige Puffer nach Belieben im Ofen bei 80 °C Umluft warmhalten. Mit Zitronenspalten zum Beträufeln servieren.