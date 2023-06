Paprika-Gazpacho mit Feta

Die Temperaturen steigen und mit ihnen der Gusto auf eine kalte Suppe, die ruckzuck ausgelöffelt werden möchte.

Zubereitung

1. Die Gurken waschen und die Enden abschneiden. Paradeiser waschen, die Stielansätze entfernen und die Paradeiser würfeln. Die Paprika längs halbieren, putzen und waschen. Von jeder Gemüsesorte jeweils 50 g in kleine Würfel schneiden und beiseitestellen.

2. Restliches Gemüse in grobe Stücke schneiden und mit Fond, Ajvar, Essig, 2 EL Olivenöl und etwas Salz im Mixer fein pürieren. Die Suppe mit Salz und Pfeffer würzen und zugedeckt etwa 30 Minuten kühlstellen.

3. Inzwischen das Brot entrinden und in kleine Würfel schneiden. Restliches Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen und die Brotwürfel darin bei schwacher Hitze unter Rühren etwa 5 Minuten knusprig rösten.

4. Herausnehmen, mit Salz und Pfeffer würzen und abkühlen lassen. Den Feta grob zerbröckeln. Zum Servieren die Gazpacho mit den Gemüsewürfeln, Croûtons und Feta bestreut servieren. Nach Belieben mit Gartenkresse garnieren.