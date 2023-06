Zucchini-Gurkensuppe

Die Temperaturen steigen und mit ihnen der Gusto auf eine kalte Suppe, die ruckzuck ausgelöffelt werden möchte.

Zubereitung

1. Die Gurken und Zucchini waschen. Die Gurken schälen, längs halbieren und die Kerne entfernen. Eine Hälfte raspeln und beiseitelegen. Die übrigen Gurken grob würfeln und in den Mixer geben. Von 1 Zucchini ein ca. 5 cm langes Stück abschneiden.

2. Die Schale 2–3 mm dick abschneiden und in feine Streifen schneiden. Das übrige Zucchinifruchtfleisch mit der anderen Zucchini grob würfeln und ebenfalls in den Mixer geben. Den Dill und die Melisse abbrausen, trockenschütteln und die Blätter grob hacken.

3. Die Avocado halbieren, den Kern entfernen, das Fruchtfleisch aus der Schale lösen und mit den Kräutern in den Mixer geben. Alles fein pürieren und dabei den Zitronensaft und Joghurt untermixen.

4. Etwa 200 ml kaltes Wasser zugießen und weiter mixen, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Mit Salz und Pfeffer würzen, die Suppe abschmecken und bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen.

5. Die Paradeiser waschen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel abziehen und in Streifen schneiden. Die gekühlte Suppe in Tassen oder Schalen verteilen, mit einem Stück Paradeiser, Gurkenraspeln, Zucchini- und Zwiebelstreifen garnieren. Alles mit Sesam bestreuen, mit Pfeffer übermahlen und servieren.