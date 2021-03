Die Fastfoodkette McDonalds steht nicht still. Stetig erweitert sie ihr Sortiment: Neu dabei: Süßkartoffelpommes

Die Süßkartoffel erfreut sich besonders in den letzten Jahren auch in Europa immer größerer Beliebtheit. Süßkartoffel-Suppe, Süßkartoffelcurry, Süßkartoffel-Chips - die Knolle gibt es in allen Fasonen und Facetten. Das beste sind aber zweifelsohne die Süßkartoffelpommes.

Exotisch und köstlich

Die orange Knolle ist in aller Munde und auch McDonalds macht nicht Halt vor diesem Hype. "Greif zu und du wirst sie nicht loslassen können. Die außergewöhnlichste aller Beilagen: Knusprig und köstlich. So eine findest du nicht alle Tage!" So preist die Fastfoodkette die Neuerung. Abseits der klassischen Pommes lohnt es sich auf alle Fälle diese knusprige Köstlichkeit einmal zu probieren. Dazu empfiehlt McDonalds den Wasabi-Dip und verspricht: "Jeder Bissen wird zum Geschmackerlebnis."