× Stoli Espresso lädt zur Nacht des Kaffees

In der Nacht von 30. September auf 1. Oktober feiern Bars in ganz Österreich die Nacht des Kaffees.

Am 1. Oktober ist der Tag des Kaffees. Anlässlich des jährlich wiederkehrenden Tages zur Feier des beliebtesten koffeinhaltigen Heißgetränks der Österreicher:innen macht Stolichnaya in diesem Jahr den Tag zur Nacht und feiert mit Stoli Espresso in der Nacht von 30. September auf 1. Oktober die Nacht des Kaffees. Bars im ganzen Land setzen dabei den Fokus auf den internationalen Kult-Cocktail Espresso Martini, der in diesem Jahr zusätzlich sein 40. Jubiläum begeht. Bei den teilnehmenden Lokalen können Besucher:innen und Barflys köstliche Espresso Martini Variationen und gratis Espresso Martini Welcome Shots genießen – powered by Stoli Espresso.

Innovationsgeist bei Stoli

Der Premium-Vodka Stolichnaya vereint seit jeher Tradition und Moderne. Bereits in der Vergangenheit hat man bei Stolichnaya gezeigt, dass man stets neue Wege beschreitet und über gewohnte Konventionen hinaus geht. So war Stolichnaya mit dem Produkt Cristall der erste Hersteller, der einen Super-Premium Vodka auf den Markt gebracht und somit die Kategorie mitbegründet hat. Dieser Innovationsgeist wurde auch kürzlich mit der Einführung von Stoli Espresso unter Beweis gestellt.

Nacht des Kaffees in ganz Österreich

Mit einer Geschichte, die fast so reichhaltig wie das Getränk selbst ist, bereichert der Espresso Martini jede Cocktailkarte. Über 140 Bars von West- bis Ostösterreich feiern von 30. September auf 1. Oktober die Nacht des Kaffees und servieren bei der charmanten Aktion köstliche Espresso Martini-Variationen. Zum Start in eine unvergessliche Nacht gibt es zudem gratis Espresso Martini Welcome Shots.

Einzigartige Kaffeereise

Stoli Espresso begeistert mit seinem unvergleichlichen Geschmack nach Kaffee und nimmt die Konsument:innen mit auf eine aromatische Genussreise, die Espresso Martini auf eine ganz neue Art und Weise erlebbar macht. Stoli Espresso lässt auch Hobby-Cocktailmixer:innen – und jene, die es noch werden wollen – einen perfekten Espresso Martini für zu Hause zubereiten. Der Botteled Premix von Stolichnaya bringt das Trendgetränk aus den Bars dieser Welt in Österreichs Wohnzimmer:

So gelingt der Stolichnaya Espresso Martini

7cl Stoli Espresso + 1 Espresso mit etwas Eis shaken und voilá – den perfekten Espresso Martini gibt’s jetzt auch für zu Hause.