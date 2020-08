© Getty Images Bananeneis Zutaten:

1,5 reife, gefrorene Bananen / pro Portion

Zubereitung:

1. Bananen schälen, in Scheiben Schneiden und über Nacht in einer Dose ins Gefrierfach geben.

2. Falls Sie keinen Mixer mit Ice-Crusher-Funktion haben, die Bananen aus dem Gefrierfach nehmen und im Kühlschrank über einige Stunden langsam auftauen lassen.

3. Die halb gefrorenen Bananen mit dem Pürierstab oder Standmixer nun vorsichtig in Eis verwandeln - darauf achten, dass die Bananen bereits weich genug sind. Alternativ die gefroreren Bananenstückchen gleich in das Gerät mit Ice-Crusher-Funktion geben.

4. Das fertige cremige Eis beliebig dekorieren und genießen.



Tipps

Sie können das Eis auch mit etwas Milch, oder Kokosmilch ergänzen, damit es cremiger wird. Die Milch einfach mit in den Mixer geben. Auch Kokosflocken, frische Obststücke, Streusel oder Keksstückchen können das Eis verfeinern. Die Variationsmöglichkeiten sind endlos. Da reife Bananen ohnehin süß sind, benötigen Sie auch keinen zusätzlichen Zucker. Haltbarkeit:

Das Eis sollte am besten gleich vernascht werden, da es beim erneuten Einfrieren seine cremige Konsistenz verliert.