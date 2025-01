× Abnehmen mit Pasta: Diese Nudeln haben keine Kalorien!

Nudeln essen und trotzdem abnehmen? Ja, das geht! Viele glauben, Pasta sei beim Abnehmen tabu – doch das stimmt nicht. Es gibt eine spezielle Nudelsorte, von der Sie so viel genießen können, wie Sie möchten, ohne an Gewicht zuzulegen.

Nudeln sind schnell zubereitet und beliebt bei Jung und Alt – ihr hoher Kaloriengehalt macht sie allerdings oft zum Feind jeder Diät. Doch damit ist jetzt Schluss! Dank Konjaknudeln können Sie ohne Reue genießen. Sie enthalten kaum Kohlenhydrate, fast keine Kalorien und gelten dennoch als echter Sattmacher – eine geheime Wunderwaffe gegen überflüssige Kilos!

Diese Nudeln haben fast keine Kalorien

Konjak-Nudeln, auch bekannt als Shirataki-Nudeln, werden aus der Wurzel der Konjakpflanze hergestellt, die vor allem in Asien beheimatet ist. Diese Pflanze enthält Glucomannan, ein wasserlöslicher Ballaststoff, der in den Nudeln enthalten ist. Was sie so besonders macht? Konjak-Nudeln bestehen fast zu 97% aus Wasser und Ballaststoffen, und sind damit unglaublich kalorienarm – nahezu kalorienfrei!

Mit nur etwa 10 Kalorien pro 100 Gramm sind sie ein wahrer Gamechanger für alle, die ihre Kohlenhydrate reduzieren wollen, aber nicht auf ihre Lieblingsgerichte wie Pasta und asiatische Nudelgerichte verzichten möchten. Zum Vergleich: Klassische Hartweizennudeln liefern satte 350 Kalorien pro 100 Gramm – ein gewaltiger Unterschied! Doch trotz ihrer Leichtigkeit machen Shirataki-Nudeln lange satt, da sie nur langsam verdaut werden.

Wie schmecken Konjak-Nudeln?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Nudeln, die auf Weizenmehl basieren, haben Konjak-Nudeln eine leicht gelartige, gummiartige Konsistenz. Sie nehmen den Geschmack der Zutaten an, mit denen sie kombiniert werden, weshalb sie sich hervorragend für die unterschiedlichsten Gerichte eignen. Ob in einer cremigen Tomatensauce, einem asiatischen Wok-Gericht oder in einer leichten Gemüsepfanne – mit den richtigen Zutaten und Gewürzen lassen sich die Nudeln zu einem echten Geschmackserlebnis verwandeln.

So werden Konjak-Nudeln zubereitet

Die Zubereitung von Konjak-Nudeln ist denkbar einfach. Sie sind oft in Wasser eingelegt und müssen vor dem Kochen nur gut abgespült werden, um den charakteristischen Geruch zu entfernen. Danach können Sie die Nudeln nach Belieben anbraten, in Saucen einrühren oder einfach als Beilage servieren. Wichtig ist, dass die Nudeln nicht allein gegessen werden, sondern in Kombination mit anderen kalorienarmen und nährstoffreichen Zutaten, um eine ausgewogene Mahlzeit zu kreieren.