Veganer Genuss mit Lifestyle-Plus.

Trotz aller covidbedingten Schwierigkeiten eröffneten die VEGANISTA-Schwestern Ende letzten Jahres den zweiten Standort ihres Grab-&-Go-Foodkonzeptes „THE LALA“. Die Inspiration zu The Lala kommt direkt aus der Weltmetropole Los Angeles: Raus aus dem Tofu-Gemüse-Eck, rein in den urban-veganen Lifestyle. Dabei setzen Cecilia & Susanna vor allem auf eines: Guten Geschmack! Die täglich frisch gemachten Speisen zum Mitnehmen oder das stylische, in jugendlich-femininem Rosa gehaltene Interieur.



Grab & Go – am Puls der Zeit. Eines aber ist klar: Mit außergewöhnlichen, rein pflanzlichen Zutaten wie Teff, Kale, Micro­greens, Noriflocken & Co, die ohne langes Warten in To-go-Gerichte verwandelt werden, zeigen die innovativen Unternehmerinnen, dass die vegane Ernährung nicht langweilig sein muss. Die selbst kreierten Gerichte sind in klingende Namen wie Earth Lover, Green Valley oder Kale-ifornia sowie in plastikfreie Behälter verpackt. Protein-Shakes, Smoothies, Botanical Lattes, Juices und koffeinfreier Kaffee aus Gojibeeren schmecken aus den Bechern und Flaschen aus Maisstärke gleich doppelt so umweltgut, und Desserts wie Brownies oder Millionaire Bites kommen ohne Zusatz von Zucker aus!