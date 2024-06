× Zum Welt-Gurkentag: Hendrick’s Gin feiert Jubelwoche in Gastronomie

Am 14. Juni feiern wir den Welt-Gurkentag. Zu diesem Anlass feiern über 100 Lokale in ganz Österreich eine ganze Woche lang unseren Lieblings-Gin-Begleiter.

Der Welt-Gurkentag am 14. Juni hat sich zu einem Highlight der heimischen Gastronomie entwickelt. Dieses Jahr lädt Hendrick’s Gin, der klassisch mit Gurkenscheibe serviert wird, erneut zu besonderen Feierlichkeiten in Bars quer durch Österreich. Vom 10. bis 16. Juni bieten über 100 Lokale exklusive Hendrick’s Gin Cocktails im Rahmen einer 1+1-Drinkaktion an: Beim Kauf eines Cocktails gibt es einen zweiten gratis dazu. Teilnehmende Lokale sind unter anderem das Soulmate und The Bank im Park Hyatt in Wien, das Goldene Einhorn in Linz und die Burdock Bar in Salzburg.

© Top Spirit / Ralph Darabos ×

Der Welt-Gurkentag in ganz Österreich

Dass Hendrick’s Gin seinen unverkennbaren Geschmack der Infusion aus Gurken- und Rosenblütenessenzen verdankt, ist für Fans der schottischen Ginmarke nichts Neues. Bereits seit einigen Jahren wird diese besondere Zutat am Welt-Gurkentag gefeiert. Dieses Jahr nehmen über 100 Bars und Restaurants in ganz Österreich teil und bieten speziell kreierte Welt-Gurkentag-Cocktails an. Dank der 1+1-Drinkaktion können Gäste doppelt genießen.

In Wien gibt es zudem noch zwei besondere Events: Am 11. Juni verwandelt sich das Technocafé im Café Pavillon in eine Hendrick’s Gin Oase, und ab dem 13. Juni lädt die Eden Bar zur exklusiven Hendrick’s Gin Grand Cabaret Lounge ein, die den ganzen Sommer über mit speziellen Angeboten lockt.

© Top Spirit / Ralph Darabos ×

Kreative Cocktails mit Gurke

Ob mit Ananas, Ginger Beer oder Umeshu – Dominik Oswald (Soulmate), Philipp Cortez (Miss Saigon), Martin Holzer (The Bank Brasserie & Bar, Park Hyatt) und Matthias Jantsch (Goldenes Einhorn, Linz) laden zu einer geschmacklichen Entdeckungsreise ein und stellen ihre persönlichen Welt-Gurkentagsdrinks vor.

Rezepte

Cocktail: “Charity Project”

Bar: Soulmate

Bartender: Dominik Oswald

Rezeptur:

5cl Hendrick´s Gin

1cl Limettensaft

2cl Ananassirup

auffüllen mit Ginger Beer

Dekoration: Gurkenscheibe

Cocktail: „Cucumber Fizz“

Bar: The Bank Brasserie & Bar / Park Hyatt

Bartender: Martin Holzer



Zutaten:

5cl Hendrick´s Gin

1,5cl Limettensaft

1,5cl Zitronensaft

1,5cl St.Germain

0,5cl Simple syrup

3cl Eiweiß

Dekoration: Gurkenscheiben

Cocktail: “Trader‘s Trade”

Bar: Miss Saigon

Bartender: Philipp Cortez



Rezeptur:

2cl Hendrick´s Gin

2cl Shochu

1cl Umeshu Fruchtlikör

4cl hausgemachtes Muskmelon Cordial

2 dash Salzlösung (20%)

Dekoration: Melonenstaub

Cocktail: "Grand Cabaret Fizz”

Bartender: Matthias Jantsch

Bar: Goldenes Einhorn, Linz



Zutaten:

4cl Hendricks Grand Cabaret

2cl Zitrone

2cl Zuckersirup

mit Soda auffüllen

mit Salzrand und Gurkenrolle garnieren.

Cheers!