Geheime Wiener Bezirks-Zahlen: In zehn Bezirken explodieren Corona-Fälle

In Wien spitzt sich die Corona-Situation derzeit immer mehr zu. Zehn Wiener Bezirke haben bereits eine Inzidenz von über 200.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat am Sonntag im ÖSTERREICH-Interview noch schärfere Maßnahmen im Kampf gegen Corona gefordert. „Die stark steigenden Zahlen fordern, dass wir die drei Stufen zusammenfassen und sie sehr rasch - so schnell wie möglich - umsetzen“, so Ludwig in ÖSTERREICH.



oe24 liegen nun die geheimen Corona-Zahlen für die Wiener Bezirke vor, die von der Stadt nicht veröffentlicht werden. Und die zeigen, warum der Wiener Bürgermeister auf rasche Verschärfungen drängt. In gleich zehn Wiener Bezirken schnellen die Corona-Fälle dramatisch in die Höhe



