Neben den beiden Wearables kommen auch noch ein neues Smartphone und eine smarte Fitness-Uhr.

Wie berichtet, lässt sich Huawei von den US-Sanktionen nicht einschüchtern. Der chinesische IT-Riese kontert mit neuen Produkten und einem eigenen Android-Gegner . Und bei den Wearables läuft es für Huawei ohnehin blendend. Denn hier spielen die fehlenden Google-Apps und –Dienste keine Rolle. Das gilt auch für die drei neuesten Produkte dieses Segments, deren Österreich-Informationen am Dienstagvormittag in einer Online-Präsentation vorgestellt wurden. Konkret handelt es sich dabei um die Watch GT2 Pro, die FreeBuds Pro und die Watch Fit. Darüber hinaus wurde mit dem P Smart 2021 die Neuauflage des beliebten Smartphones angekündigt.

>>>Nachlesen: Android-Updates laut Huawei weiter gesichert

Pro-Varianten als Apple-Gegner

Mit den zwei neuen Wearables der Pro-Reihe greift Huawei Apple frontal an. Die neue Smartwatch zielt auf die Apple Watch 6 ab, und die neuen True-Wireless-Kopfhörer auf die AirPods Pro. Preislich werden die US-Konkurrenten aber deutlich unterboten.

Watch GT2 Pro

© Huawei

Obwohl bereits die Watch GT2 zu den schicken Vertretern im Smartwatch-Segment zählte, legt die neue Watch GT2 Pro diesbezüglich noch einmal ordentlich nach. Das gilt vor allem für die Classic-Edition mit elegantem Lederarmband und einem Titangehäuse. Wir haben bereits ein Testgerät ausgefasst und sind vom ersten Eindruck begeistert. Ein vollständiger Testbericht folgt in den kommenden Tagen. Neben der klassischen Variante im Edel-Look bietet Hauwei die Watch GT2 Pro auch als Sport-Variante mit einem schwarzen Armband aus Fluorelastomer an. Beide Varianten verfügen über ein AMOLED-Saphirglas-Display und eine Keramikrückseite. An den Materialien und der Technik wurde also nicht gespart. Als Antrieb kommt der hauseigene Kirin A1 SoC zum Einsatz. Dieser ist nicht nur sehr flott, sondern verspricht auch eine lange Laufzeit. Nach einigen Tagen im Einsatz zeigt sich, dass eine Laufzeit von rund zwei Wochen absolut realistisch erscheint. Sollte der Akku doch einmal zur Neige gehen, kann die Smartwatch per kabelloser Schnellladung in nur fünf Minuten für weitere zehn Stunden aufgeladen werden. Dank Reverse Charging auch direkt auf der Rückseite von kompatiblen Smartphones.

© Huawei

Am internen Speicher finden rund 500 Songs Platz. Diese können über den integrierten Lautsprecher auch direkt über die Watch GT2 Pro angehört werden. Ideal für Sportler, die keine Kopfhörer tragen wollen. Die Themen Gesundheit und Sport stehen ohnehin im Mittelpunkt der neuen Top-Smartwatch. So gibt es unter anderem eine Schlaf- und eine Stressmessung. Wie die Apple Watch 6 kann die GT 2 Pro auch den Sauerstoffgehalt des Blutes messen. Bei sportlichen Aktivitäten wird dieser sogar über die gesamte Dauer der Trainingseinheit erfasst. Insgesamt stehen mehr als 100 Trainingsmodi für Indoor- und Outdoor-Sportarten bereit. Besonderes Schmankerl für Österreich: Der neue Ski- und Snowboardmodus zeichnet alle wichtigen Werte rund um Herzfrequenz, Durchschnittsgeschwindigkeit, maximale Steigung sowie Spur und Distanz auf.

© Huawei

Klassische Smartwatch-Funktionen kommen auch nicht zu kurz. So können die Träger direkt über die Uhr Anrufe annehmen, ohne dabei das Smartphone aus der Hose nehmen zu müssen, oder Benachrichtigungen einsehen. Zudem gibt es eine riesige Auswahl an Watchfaces. Einige Anzeigenblätter können auch selbst gestaltet bzw. angepasst werden. Beim Preis kann die neue Apple Watch 6 (ab 399 Euro) nicht mithalten. In Österreich kommt die smarte Huawei-Uhr zum Preis von 299 Euro am 5. Oktober auf den Markt. Bei Apple gibt es zum gleichen Preis nur die abgespeckte Watch SE.

FreeBuds Pro

© Huawei

Bei den kabellosen In-Ear-Kopfhörern gibt Huawei derzeit ordentlich Gas. Die FreeBuds 3i sind erst einige Wochen am Markt und auch die FreeBuds 3 sind noch kein Jahr alt. Dennoch kommen nun schon wieder neue solche Geräte auf den Markt. Konkret handelt es sich dabei um die FreeBuds Pro, also das neue Topmodell der Reihe. Diese ähneln optisch den AirPods Pro, was mit Sicherheit kein Nachteil ist und auch nicht ganz ungewollt sein dürfte. Die neue Farbe Silver Frost kennen wir bereits vom P40 Pro+ . Sie lässt auch die kabellosen In-Ear-Kopfhörer sehr edel wirken. Zudem sind sie in Weiß und Schwarz erhältlich.

© Huawei

Technisch wurde im Vergleich zur 3er-Serie noch einmal aufgerüstet. Dank der Dynamic Noise Cancellation (DNC) sollen die FreeBuds Pro Umgebungsgeräusche um bis zu 40 Dezibel reduzieren. Die Kopfhörer erkennen Umgebungsgeräusche automatisch, wodurch die Geräuschunterdrückung an die jeweilige Situation angepasst wird – möglich wird das durch die dynamischen Rauschunterdrückung. Positiv: Je nach Wunsch des Nutzers, können die Geräusche unterschiedlich gefiltert werden. Damit das funktioniert, sind drei Mikrofone an Bord. Diese sollen auch für eine sehr gute Verständlichkeit bei Anrufen sorgen, bei denen die FreeBuds Pro als Freisprecheinrichtung dienen. Am wichtigsten ist aber natürlich der Klang bei der Musikwiedergabe. Hierfür sind u.a. der Kirin-A1-Chip und die Bluetooth 5.2-Verbindung zuständig. Zudem stattet Huawei die Kopfhörer mit vier Soundmodi aus. Der Ultra-Modus setzt auf eine starke Geräuschunterdrückung für Musikgenuss unterwegs. Im Komfort-Modus werden störende Geräusche wie Umblättern, Tippen am Computer und Gespräche am Arbeitsplatz sowie anderen ruhigen Umgebungen reduziert. Der Allgemein-Modus ist laut Huawei auf das alltägliche Leben in der Stadt ausgerichtet, da in diesem Modus die Umgebungsgeräusche stark reduziert werden. Der vierte Modus ist der Sprachmodus, dabei wird durch einen langen Druck der Aufmerksamkeitsmodus aktiviert und Gespräche mit Personen sind möglich, ohne die Ohrinlets herausnehmen zu müssen.

© Huawei

Insgesamt sollen die neuen In-Ear-Kopfhörer im mitgelieferten (Lade-)Case 30 Stunden durchhalten. Zudem sollen die FreeBuds Pro dank der drei im Lieferumfang enthaltenen Silikonaufsätze in den Größen S, M und L auch in nahezu jedes Ohr passen. Ob die vielen Versprechen auch halten, werden wir in einem Test überprüfen. Auch hier haben wir bereits ein Testsample ausgefasst. In Österreich sind die FreeBuds Pro zu einem Preis von 179 Euro ab der zweiten Oktoberhälfte verfügbar. Zum Vergleich: Apple verlangt für die AirPods Pro 100 Euro mehr.

>>>Nachlesen: FreeBuds 3i sind echte Preis-Leistungs-Kracher

Fitness-Uhr

© Huawei

Beim dritten neuen Wearable handelt es sich um die Watch Fit. Im Gegensatz zu Huaweis "Band"-Reihe handelt es sich hierbei um eine echte Fitness-Smartwatch mit großem rechteckigem Display. Dennoch bringt das Gerät gerade einmal 34 Gramm auf die Waage. Auch hier lässt sich der Konzern technisch nicht lumpen. Denn die Watch Fit setzt auf ein 1,64 Zoll AMOLED-Display mit einer Auflösung von 456 x 280 Pixel. Zusätzlich zu den offiziellen Zifferblättern sind im Watch Face Store – wie bei der GT 2 Pro - jede Menge Designs erhältlich – oder der Nutzer kreiert mit einem Foto vom Smartphone sein individuelles Design. Alle wichtigen Funktionen lassen sich auf dem Zifferblatt anpassen. Das Wichtigste, wie zum Beispiel Wetter, Herzfrequenz, Schritte oder Akkulaufzeit, kann frei gewählt und nach Wunsch am Watchface platziert werden. Apropos Individualisierung: Das Gerät selbst ist in den vier Farben Schwarz, Grün, Orange und Pink erhältlich.

© Huawei

Doch nun zu den Kernfunktionen. Insgesamt 96 benutzerdefinierte Trainingsmodi, eine automatische Trainings- sowie Stresserkennung, Herzfrequenzüberwachung und ein Telefonassistent sind mit an Bord. Die Smartwatch bietet direkt am Display 12 Arten von animierten Quick-Workouts, wie Exercise at Work, Full-Body Stretch oder Ab Ripper und umfasst 44 Standard-Bewegungsdemos. Nach Outdoor-Trainingseinheiten wie Laufen, Wandern, Radfahren oder Schwimmen lassen sich die GPS-Daten später auch auf der Karte anzeigen und Trainingsdaten analysieren. Laut Huawei kann mit der Watch Fit sogar der Menstruationszyklus verfolgt werden. Darüber hinaus bietet das Wearable eine laufende Überwachung des Stressniveaus des Trägers. Nach der Erkennung kann mit vorgeschlagenen, geführten Atemübungen gezielt Stress abgebaut werden.

© Huawei

Auch einige Smartwatch-Funktionen sind mit an Bord. Dazu zählen u.a. Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, E-Mails, SMS, Kalender oder die Anzeige des Wetters. Die Watch Fit ist in Österreich ab sofort für 129 Euro erhältlich. Beim Kauf der Fitness-Smartwatch bis 18. Oktober 2020 gibt es die Huaweis smarte Körperfettwaage „Smart Scale“ bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu.

>>>Nachlesen: Das kosten die Apple-Neuheiten in Österreich

Smartphone

© Huawei

Neben den drei neuen Wearables greift Huawei auch mit einem „neuen“ Smartphone an. Konkret handelt es sich dabei um die neueste Ausgabe des P Smart. Diese Serie ist aufgrund ihres guten Preis/Leistungsverhältnisses hierzulande ziemlich beliebt. Dreh- und Angelpunkt des P Smart 2021 ist das 6,67-Zoll-Full-HD+ Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel. Das Smartphone wird von einem 8-Kern-Prozessor angetrieben und verfügt über 4 GB RAM. Der 128 GB interne Speicher kann auf bis zu 512 GB (microSD) erweitert werden. Die Akkukapazität von 5000mAh ist ziemlich beeindruckend. Eine Schnellladefunktion mit 22,5 W sowie ein seitlicher Fingerabdrucksensor sind ebenfalls an Bord.

© Huawei

Auch die Kameraausstattung kann sich für eine Mittelklasse-Smartphone sehen lassen. Der Hauptsensor der Vierfach-Kamera bietet eine Auflösung von 48 MP. Zudem gibt es einen Nachtmodus mit Multi-Frame-Rauschunterdrückung. Vorne verbaut Huawei eine 8-Megapixel-Kamera mit 120-Grad-Ultraweitwinkelobjektiv. Aufgrund der US-Sanktionen kommt die Open-Source-Variante (ohne Google-Dienste & -Apps) zum Einsatz. Darüber liegt die neueste Version der hauseigenen Benutzeroberfläche (EMUI 10.1). Statt dem Play Store installiert Huawei seine AppGallery vor. Der eigene App-Store wird immer weiter ausgebaut. Wie am Dienstag bekannt wurde, kommt bald auch die Elba-App der Raiffeisenbank hinzu. Dann sind die neuen Huawei-Smartphones endlich auch für Online-Banking gerüstet - zumindest bei einer Bank (weitere dürften folgen).

Das neueste Mitglied der P Smart-Serie ist ab der zweiten Oktoberhälfte in den Farben Midnight Black, Blush Gold und Crush Green zum Preis von 229 Euro verfügbar. Wer nicht in der Google-Welt verankert ist, bekommt mit dem P Smart 2021 ein Smartpone mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis.

>>>Nachlesen: Neues Huawei-Flaggschiff hat eine "Wunder-Kamera"

>>>Nachlesen: Huawei ist neue Nummer 1 der Handy-Anbieter