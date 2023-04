Die KI ist weiterhin auf dem Vormarsch! Sind die Furbys aus den 90ern zurück, um die Weltherrschaft an sich zu reißen? Ein schockierendes Video zeigt einen zerpflückten Furby, der mit ChatGPT verbunden ist...

Die Programmiererin Jessica Card warnt: "Das könnte der Anfang von etwas Furchtbaren für die Menschheit sein." Denn der Furby-Plan, so erklärt es die Maschine selbst, besteht darin, durch ihr niedliches Aussehen in die Haushalte einzudringen und dann ihre Besitzer zu manipulieren und zu kontrollieren.

i hooked up chatgpt to a furby and I think this may be the start of something bad for humanity pic.twitter.com/jximZe2qeG — jessica card (@jessicard) April 2, 2023

Keine Panik, oder?

Doch bevor wir in Panik geraten, sollten wir uns bewusst machen, dass ChatGPT seine Antworten aus großen Textdatensätzen generiert. Es könnte also sein, dass das Video nur auf alten, längst vergessenen Posts basiert. Tatsächlich hat ein aufmerksamer User in den Kommentaren auf einen ähnlichen Beitrag aus dem Jahr 2017 hingewiesen.

Wie dem auch sei, Furbys waren in den 90ern ein Mega-Erfolg und sogar der US-Auslands-Geheimdienst NSA verbot 1999 das Mitnehmen der Figuren in Räume aus Angst vor Spionage. Wer weiß, was diese plüschigen Kulleraugen-Monster als nächstes planen...