Das beste Mittel gegen Haarausfall

Wer morgens in den Spiegel schaut und merkt, dass der Haaransatz langsam die Rückwärtsrolle macht oder das Haar immer dünner wird, möchte direkt eine Lösung für das Problem. Und wir haben es: Wenn es um Wundermittel gegen Haarausfall geht, gibt es tatsächlich einen Star am Himmel: Minoxidil.

Minoxidil ist das Wirkungsvollste unter den Haarwuchsmitteln. Das bestätigt auch Influencer und Skincare-Experte „xskincare“. Er selbst verwendet es seit Jahren. Ursprünglich wurde es als Medikament gegen Bluthochdruck entwickelt – und als Nebeneffekt sprießten plötzlich Haare. Jackpot! Aber wie funktioniert das? Minoxidil erweitert die Blutgefäße. Mehr Blutfluss bedeutet mehr Nährstoffe für die Haarwurzeln. Und was passiert, wenn Wurzeln gut versorgt werden? Genau, sie wachsen. Minoxidil kickt schlafende Haarfollikel zurück ins Wachstum. Minoxidil hilft dem Kopfhaar, aus seinem Schlummermodus aufzuwachen.

Minoxidil ist aber kein Wundermittel

Es gibt ein Aber! Zwar kann Minoxidil Haare nachwachsen lassen, aber es ist kein Schutzschild gegen den eigentlichen Feind: Dihydrotestosteron (DHT). Dieses Hormon ist der Bösewicht, der die Haarwurzeln langsam aber sicher verkümmern lässt. Und hier kommt der Haken: Minoxidil sagt DHT nicht den Kampf an.

Damit Minoxidil seine Magie langfristig entfalten kann, braucht man einen Sidekick: DHT-Blocker. Die Blocker kümmern sich um die Wurzel des Problems (wortwörtlich).

Der wohl bekannteste DHT-Blocker ist Finasterid. Es stoppt die Umwandlung von Testosteron in DHT – der Haarzerstörer wird also einfach ausgesperrt. Vor der Einnahme sollte allerdings unbedingt zunächst ein Dermatologe bzw. eine Dermatologin zur Rate gezogen werden.



Kein Wunder, aber echte Chancen

Minoxidil ist das beste Mittel, um Haarwachstum wieder anzukurbeln – solange man versteht, dass es den Haarausfall nicht stoppt. Kombiniert mit einem DHT-Blocker wird es zum Dream-Team, das die Haarpracht retten kann. Doch Vorsicht: Es gibt keine 100 %-Garantie. Die Ergebnisse hängen von vielen Faktoren ab: Genetik, wie lange der Haarausfall schon tobt, und ob die Haarwurzeln überhaupt noch lebendig sind. Wichtig ist vor allem: Geduld. Minoxidil braucht mindestens 3–6 Monate, um sichtbare Ergebnisse zu zeigen. Und ja, man muss es dauerhaft anwenden.