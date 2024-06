Abnehmen im Schlaf: So funktioniert's

Können wir während dem Schlafen abnehmen? Was zuerst wie ein Traum klingt, ist tatsächlich möglich.

Um abzunehmen, ist es wichtig, genügend Bewegung zu bekommen und sich gesund zu ernähren. Aber auch über Nacht können die Kilos purzeln. Selbst wenn beim Schlafen nachts natürlich nicht so viele Kalorien verbrannt werden, wie etwa beim Sport, ist der Gesamtverbrauch an Energie nicht zu unterschätzen. Immerhin schlafen wir durchschnittlich acht Stunden täglich und in dieser Zeit verbraucht der Körper tatsächlich Kalorien. Um noch mehr Kalorien zu verbrennen, können auch bestimmte Tricks helfen.

Schlank im Schlaf: Das steckt dahinter

Ganz ohne eigenes Zutun kann man sich natürlich nicht schlank schlafen. Bei Schlank im Schlaf handelt es sich um eine Form der Low-Carb-Diät, welche durch Dr. Detlef Pape bekannt wurde und auch als Pape-Diät bezeichnet wird. Die Grundlage der Diät ist eine Insulintrennkost mit einem festen Mahlzeitenrhythmus. Laut Detlef Pape sorgt die Ausschüttung des Hormons Insulin, die vor allem nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten stattfindet, für die Hemmung des Fettabbaus. Ziel ist es demnach, den Insulinspiegel am Abend niedrig zu halten und somit die Fettverbrennung in der Nacht anzukurbeln.

Schlank im Schlaf: So funktioniert's

Möchte man schlank im Schlaf werden, ist die Tageszeit für die Aufnahme von Kohlenhydraten bedeutend:

Morgens: Kohlenhydrate

Mittags: Mischkost

Abends: Eiweiße

Durch den Verzicht auf abendliche Kohlenhydrate wird das Hormon Insulin nur in geringem Maße ausgeschüttet. Auf diese Weise kann der Körper auf seine eigenen Fettreserven zurückgreifen. Laut Pape kann somit ein Gewichtsverlust von etwa 70 bis 100 Gramm pro Nacht stattfinden.

Auf diese Lebensmittel sollten Sie verzichten

Um eine überschießende Insulinreaktion zu vermeiden, die die Fettverbrennung blockiert, sollten folgende Lebensmittel gemieden werden:

Tierische Eiweiße beim Frühstück Übermäßige Fettzufuhr beim Mittagessen Kohlenhydrate am Abend, insbesondere:

Getreideprodukte

Kartoffeln

Reis

Nudeln

Hülsenfrüchte

Obst

Diese Lebensmittel sind erlaubt

Das Konzept der Insulin-Trennkost sieht drei tägliche Mahlzeiten ohne Zwischenmahlzeiten vor, mit klaren Vorgaben, wann Eiweiß und wann Kohlenhydrate verzehrt werden. Erlaubt sind:

Morgens:

Haferflocken

Brot

Müsli

2. Mittags:

Ausgewogene Mischkost (Kohlenhydrate und Eiweiße in Maßen)

3. Abends:

Eiweißreiche Lebensmittel wie:

Milchprodukte

Fleisch

Fisch

Hülsenfrüchte

Zusätzlich sollten über den Tag verteilt reichlich Gemüse für die Vitaminaufnahme konsumiert werden. Regelmäßige Bewegung, idealerweise vor dem Frühstück oder in den frühen Abendstunden, rundet die Diät ab.