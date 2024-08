Dieser überraschende Trick stoppt Heißhungerattacken sofort

Viele kennen es: Manchmal überkommt einem das scheinbar unbändige Verlangen, etwas zu naschen. Der gewünschte Abnehmerfolg bleibt deshalb häufig aus. Doch mit einem einfachen Trick sagen Sie Heißhungerattacken ab sofort den Kampf an.

Chips, Schokolade, Gummibärchen, Eis und Co: Sobald uns eine Heißhungerattacke überrollt, ist der Wille dagegen oft zu schwach. Ursachen sind häufig Langeweile, Stress, zu wenig Schlaf oder Nährstoffmangel. Die ungesunden Snacks lassen den Blutzuckerspiegel rasant in die Höhe steigen und anschließend wieder stark abfallen, wodurch wieder Hunger entsteht. Damit es gar nicht erst zu diesem Teufelskreis kommt, helfen Ihnen diese Tricks.

Zähneputzen hilft gegen Heißhungerattacken

Wer Heißhungerattacken stoppen will, sollte sich öfter die Zähne die putzen. Der frische Geschmack im Mund passt weder zu Süßem oder Herzhaftem und verringert deshalb das Bedürfnis, zu naschen. Außerdem signalisieren Sie dem Gehirn, dass jetzt nichts mehr gegessen wird. Für zwischendurch helfen auch Kaugummis oder Bonbons mit Pfefferminzgeschmack. Ein Glas stilles Wasser hinterher besänftigt zusätzlich den Magen.

An den Snacks riechen

Forschende der Universität Florida fanden heraus, dass bereits der Geruch bestimmter Lebensmittel die Lust auf Ungesundes stillen kann! Ob Sie es glauben oder nicht: Wenn Sie für zwei Minuten an der süßen oder salzigen Versuchung riechen, verflüchtigt sich der Heißhunger von ganz allein. Als Grund dafür vermuten die Wissenschaftler:innen, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, über welchen Sinneskanal – also ob über Geruch oder Geschmack – unser Heißhunger befriedigt wird. Wir führen unser Hirn also im wahrsten Sinne des Wortes an der Nase herum.

Ablenken

Heißhunger kommt meistens ganz plötzlich und verschwindet auch schnell wieder. Einer der richtig guten Tricks, um Heißhunger zu vermeiden, ist sich einfach abzulenken und keine Langeweile aufkommen zu lassen. Gehen Sie kurz spazieren, lesen Sie ein Buch oder machen Sie ein Workout. Wenn Sie aktiv sind und sich Dinge vornehmen, die Sie zufrieden und glücklich machen, werden Sie garantiert keine Sekunde mit unnötigen Gedanken ans Essen verschwenden.

Ausgewogene Ernährung

Bei einem gefüllten Magen, hat ein Hungergefühl keine Chance. Gewöhnen Sie sich an, regelmäßig zu essen und achten Sie darauf, dass Ihre Mahlzeiten ballaststoffreich und proteinreich sind. Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sättigen länger und stoppen den Heißhunger auf Süßes oder Fettiges. Trinken Sie zudem jede Stunde ein Glas Wasser, das macht satt und hat dabei weder Kalorien noch Fett.

Keine Verbote

Wer sich während einer Diät Süßigkeiten und Knabbereien verbiete, tut sich damit keinen Gefallen. Im Gegenteil: Das Verlangen nach der „verbotenen Kost“ steigt und irgendwann können Sie dem Heißhunger nicht mehr widerstehen. Umso wichtiger ist es, sich Zeit zum Essen zu nehmen und zum Beispiel ein Stück Schokolade langsam im Mund zergehen lassen. So verlängert sich die Esszeit und Sie haben das Gefühl mehr gegessen zu haben.