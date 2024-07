× Die 10 besten Lebensmittel für heiße Tage

Im Sommer hat unser Körper einiges zu tun, um die Körpertemperatur im normalen Bereich zu halten. Was Sie essen können, um Ihren Körper und Kreislauf optimal zu unterstützen.

Ist es heiß, leistet der Körper Schwerstarbeit – er muss über das Blut Wärme abgeben und durch Schwitzen dafür sorgen, dass der Körper gekühlt wird. Das strengt an. Wir fühlen uns schlapp, müde und wenig leistungsfähig.

Was im Körper passiert: Bei Hitze weiten sich die Blutgefäße, um Körperwärme abzugeben, dadurch sinkt der Blutdruck. Die Folgen davon sind Kreislaufprobleme wie Schwindel und Kopfschmerzen. Beim Schwitzen verlieren wir nicht nur Flüssigkeit, sondern auch wichtige Mineralstoffe (Anm. Elektrolyte). Zu den Elektrolyten zählen Natrium, Kalium, Magnesium und Kalzium. Um gut durch die Hitze zu kommen, ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Durchschnittlich benötigen wir etwa zwei Liter Wasser pro Tag – bei körperlicher Betätigung und Hitze mehr. Außerdem sollten wir – um unseren Körper bei Hitze zu unterstützen – mineralstoffreich essen.

Top-Lebensmittel zum Coolbleiben

1. Gurke

Das wasserreiche Gemüse versorgt unseren Körper mit einer Extraportion Flüssigkeit, aber auch mit Mineralstoffen wie Zink oder Kalium. Freilandgurken schmecken jetzt besonders gut, egal ob im Salat, zum Dippen mit Hummus oder Kräutertopfen oder im Smoothie.

2. Tomate

Das beliebte Gemüse liefert neben Wasser auch Lycopin und Vitamin C. Lycopin ist ein starkes Antioxidans mit vielen gesundheitlichen Vorteilen, darunter Sonnenschutz und verbesserte Herzgesundheit. Antioxidantien fangen freie Radikale ab und machen sie unschädlich. Das schützt u. a. die Zellen vor vorzeitiger Hautalterung. Tipp: Erhitzen verbessert die Bioverfügbarkeit von Lycopin.

3. Wassermelone

Neben reichlich Wasser steckt auch in der Wassermelone unter anderem der Inhaltsstoff Lycopin, der einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System hat. An Vitaminen und Mineralien enthält sie Beta Carotin (gut für die Augen), Vitamin B (für Stoffwechsel und Abwehrkräfte), Vitamin C und Kalium (wichtig für die Entgiftung).

4. Oliven

Wenn wir schwitzen, verlieren wir auch viel Salz. Das führt dazu, dass unsere Zellen das Wasser im Körper nicht binden können. Die Folgen: Kopfschmerzen, Schwindelanfälle und Übelkeit. Snacken Sie Salziges wie Oliven, um dem entgegenzuwirken.

5. Getrocknete Marillen

Sie enthalten viel Kalium. Kalium ist einer der Elektrolyte im Körper und wichtig für die normale Funktion von Zellen, Nerven und Muskeln.

6. Mais

Ist ein besonderes Getreide, da es auch als Gemüse zubereitet werden kann. Der süß schmeckende Zuckermais liefert neben wichtigen B-Vitaminen (notwendig für den Energiestoffwechsel) auch Kalium.

7. Chili

Scharf gewürzte Speisen führen zu einer stärkeren Durchblutung der Haut und vermehrtem Schwitzen und helfen dadurch die Körpertemperatur zu senken.

8. Hülsenfrüchte

Generell gilt es im Sommer, leichte, gut verdauliche Speisen zu sich zu nehmen, die den Körper nicht zusätzlich belasten. Als vegetarische Proteinquelle eignen sich Hülsenfrüchte besonders gut.

9. Beeren

Beeren enthalten neben vielen Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen auch sekundäre Pflanzenstoffe (Flavonoide), die antiviral, antioxidativ, entzündungshemmend und blutdruckregulierend wirken. Sie sind also ein richtiges Superfood.

10. Lassi

Lassi ist die Bezeichnung für ein Joghurtgetränk aus dem südasiatischen Raum, v.a. aus Indien und Bangladesch. Der Joghurt-Drink erfrischt an heißen Tagen. Aber er kann noch mehr: er fördert die Verdauung, stoppt Durchfall und stärkt die Darmflora.