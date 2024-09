× Schlank schlafen: Diese Getränke helfen nachts beim Abnehmen

Der Wunsch, über Nacht Gewicht zu verlieren, klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch tatsächlich gibt es einige Getränke, die die Fettverbrennung im Schlaf ankurbeln und die Kilos purzeln lassen.

Was Sie vor dem Schlafengehen trinken, kann einen großen Einfluss auf Ihren Abnehmerfolg haben. Mit bestimmten Getränken können Sie nämlich nicht nur den Stoffwechsel anregen, sondern auch die Schlafqualität verbessern und die Fettverbrennung über Nacht fördern. Denn ein gesunder Schlaf trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei und spielt auch eine wichtige Rolle beim Gewichtsverlust. Die Qualität des Schlafes beeinflusst sogar die Ernährungsentscheidungen des nächsten Tages, die beim Abnehmen essentiell sind. Die folgenden Getränke helfen Ihnen nicht nur dabei, einen erholsamen Schlaf zu fördern, sondern unterstützen gleichzeitig die Fettverbrennung.

Ingwertee mit Zitrone

Ein einfacher Ingwertee mit Zitronensaft kann wahre Wunder wirken. Zitronenwasser ist kalorienarm, hilft, den Körper zu entgiften, und kann den Stoffwechsel anregen. Es ist reich an Vitamin C, das die Fettverbrennung unterstützt und das Immunsystem stärkt. Wer vor dem Schlafengehen einen Ingwertee mit Zitrone trinkt, kann auch die Verdauung verbessern und den Körper auf eine nächtliche Entgiftung vorbereiten.

© Getty Images ×

Kamillentee

Auch Kamillentee wirkt wie ein Abnehmbooster. Der Tee ist nicht nur ein wunderbares Beruhigungsmittel, um besser zu schlafen, sondern er kann auch indirekt beim Abnehmen helfen. Ein guter Schlaf ist entscheidend für die Regulierung von Hormonen, die Hunger und Sättigung steuern. Darüber hinaus fördert Kamillentee die Verdauung und kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken. Durch die entspannende Wirkung wird Stress abgebaut, was wiederum die Fettverbrennung fördern kann.

Kefir

Kefir ist ein fermentiertes Milchprodukt, das reich an Probiotika ist. Diese gesunden Bakterien fördern eine gute Verdauung und verbessern die Darmflora, was für die Gewichtsregulation entscheidend ist. Eine gesunde Darmflora kann den Stoffwechsel ankurbeln und die Fettverbrennung steigern. Darüber hinaus ist Kefir eine gute Quelle für Tryptophan, eine Aminosäure, die den Schlaf fördern kann. Ein Glas Kefir vor dem Schlafengehen kann also nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern auch für einen besseren Schlaf sorgen.

Goldene Milch

Die Goldene Milch sollten Sie ebenfalls in Ihre Schlafroutine integrieren, wenn Sie Ihr Fett über Nacht schmelzen lassen wollen. Die Goldene Milch besteht aus Kurkuma, Ingwer und Milch. Kurkuma enthält Curcumin, das den Stoffwechsel anregt und die Fettverbrennung unterstützt. Zudem fördert Ingwer die Verdauung und kann den Blutzuckerspiegel regulieren. Das Trinken von goldener Milch vor dem Schlafengehen hilft also nicht nur beim Entspannen, sondern auch beim Gewichtsverlust.