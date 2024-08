× Unerwarteter Vorteil: Warum ein paar Extra-Kilos auch gesund sein könnten

Übergewicht ist häufig mit Gesundheitsrisiken verbunden. Neue Studien zeigen aber, dass ein paar Pfunde mehr bei einer bestimmten Krankheit vorteilhaft sein könnten.

Längst ist bewiesen: Übergewicht ist ungesund. So gilt Adipositas als Auslöser für viele chronische Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Gesundheit wird beeinträchtigt und die zusätzlichen Pfunde können sogar das Leben verkürzen. Doch in manchen Fällen kann ein leicht erhöhtes Körpergewicht auch vor einer Erkrankung schützen.

Ein paar Kilos mehr schützen vor Augenkrankheit

Untersuchungen aus den USA und Australien deuten darauf hin, dass ein leicht erhöhter Body-Mass-Index möglicherweise das Risiko an Glaukom, auch bekannt als Grüner Star zu erkranken, senken könnte. Wie die Studien zeigen, leiden Menschen mit einem niedrigeren BMI häufiger an der Augenkrankheit und der Grüne Star schreitet schneller fort als bei Menschen mit Normalgewicht oder leichtem Übergewicht.

Professor Alexander Schuster von der Klinik für Augenheilkunde an der Universitätsmedizin Mainz meint, dass es widersprüchliche Ergebnisse zu einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Körpergewicht und dem Glaukom-Risiko gab. "Die aktuellen Studien verschieben die Bilanz in Richtung einer möglichen Schutzwirkung, die von normalen bis gering erhöhten BMI-Werten ausgehen könnte", sagt der Experte. Allgemein wird angenommen, dass Untergewicht die Anfälligkeit für Krankheiten erhöhen könnte. Obwohl also einige zusätzliche Kilos bei dieser Augenerkrankung vorteilhaft sein könnten, bleibt Übergewicht insgesamt ein Gesundheitsrisiko.

Grüner Star ist besonders tückisch

Rund 80.000 Menschen leiden in Österreich an einem Glaukom. Ohne Behandlung kann diese Krankheit zu irreversiblen Sehverlust und sogar zur Erblindung führen. Das Tückische am Glaukom: Es verläuft zunächst symptomlos und kann daher lange Zeit unbemerkt bleiben. Grüner Star ist nicht mit Schmerzen verbunden und viele Betroffene merken zunächst nicht, dass Ihr Gesichtsfeld kleiner wird.

Aufgrund des symptomfreien Verlaufs im Frühstadium ist eine frühzeitige Erkennung entscheidend. Deshalb sollten, unabhängig vom Körpergewicht, regelmäßige Untersuchungen durchgeführt werden. Da das Glaukom-Risiko mit zunehmendem Alter steigt, wird ein Screening spätestens ab dem 40. Lebensjahr empfohlen. Bei Risikofaktoren wie familiärer Vorbelastung oder starker Kurzsichtigkeit sollten die Untersuchungen früher beginnen.