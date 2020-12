Programm für Neujahrskonzert fix

Neujahrskonzert ist fix! Muti dirigiert 17 Klassiker. Mit oder ohne Publikum.

„Wenn Salzburg gegen Bayern München im leeren Stadion spielen könne, müsse auch das Neujahrskonzert möglich sein!“ Kulturminister Werner Kogler lässt die Klassik-Fans trotz Corona-Zeiten etwas aufatmen. Das 81. Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker geht am 1. Jänner fix über die Bühne. Notfalls ohne Publikum und „nur“ als TV-Show für 50 Millionen TV-Zuseher in 90 Ländern.

Programm

Ist das Szenario nach wie vor offen, so ist das Programm bereits fix. Riccardo Muti, der zum sechsten Mal am Pult steht, hat vom Fatinitza-Marsch bis zu den traditionellen Zugaben rund um den Donauwalzer 17 Klassiker und Raritäten wie den Galopp In Saus und Braus von Karl Millöcker einstudiert.

Drei Konzerte

Die Premiere sollte am 30. Dezember mit der Voraufführung im Wiener Musikverein erfolgen. In Summe wurde für die drei Vorstellungen 5.400 Tickets verkauft.

Geplantes Programm

Franz von Suppè: Fatinitza-Marsch ++ Johann Strauß (Sohn): Schallwellen ++ Niko-Polka ++ Josef Strauß: Ohne Sorgen ++ Carl Zeller: Grubenlichter ++ Karl Millöcker: In Saus und Braus + + Franz von Suppè: Dichter und Bauer ++ Karl Komzák: Bad’ner Mad’ln ++ Josef Strauß: Margherita-Polka ++ Johann Strauß (Vater): Venetianer-Galopp ++ Johann Strauß (Sohn): Frühlingsstimmen ++ Im Krapfenwaldl ++ Neue Melodien-Quadrille ++ Kaiser-Walzer ++ Stürmisch in Lieb’ und Tanz ++ Zugaben: Radetzky-Marsch ++ Donauwalzer