Baby-Alarm um MontanaBlack

MontanaBlack sorgt im Livestream für Gesprächsstoff: Der Twitch-Star spricht offen über Babywünsche, seine Beziehung zu seiner neuen Flamme – und einen ganz besonderen Namen hat sich der Streamer auch schon überlegt - herrscht da etwa Baby-Alarm?

Seit einigen Monaten zeigt sich Twitch-Star MontanaBlack wieder glücklich vergeben. Regelmäßig gibt der 37-Jährige seinen mehr als 20 Millionen Fans Einblicke in die Beziehung mit Freundin Lea – zuletzt auch in einem Livestream mit unerwartetem Thema: dem Vatersein.

Baby-Talk im Bett

In dem Stream erzählte Monte von einem Moment, den er selbst überraschend emotional fand. Als seine Freundin über Übelkeit klagte, witzelte er: „Wir liegen jetzt nicht mehr zu zweit im Bett, sondern zu dritt.“ Doch statt bloßem Spaß folgte ein echtes Gefühl: „Voll das schöne Gefühl gerade“, erklärte er und gab zu, dass er sich zum ersten Mal vorstellen konnte, Vater zu werden.

„Wenn es jetzt so wäre, dann ist es so“, sagte er dazu – eine völlig neue Haltung, die er später gegenüber der BILD erklärte.

Wandel dank der richtigen Frau

Wie es zu diesem Sinneswandel kam? „Mit der Zeit wächst man, und Entscheidungen können sich dementsprechend ändern“, so MontanaBlack. Vor allem die Beziehung zu Lea scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen: „Vor allem, wenn man die richtige Frau an der Seite hat, und man wird ja auch nicht jünger!“

Trotzdem schließt er ein Kind in naher Zukunft aus. Erst wolle er mit Lea zusammenziehen, außerdem solle sie ihr kinderfreies Leben noch genießen.

Keine Eile mit dem Vatersein

Dass er erst mit über 40 Vater werden könnte, stört den Buxtehuder nicht. „Ich hätte in den letzten Jahren gar keine Zeit gehabt“, so Monte. Auch jetzt sei er noch stark eingespannt – eine bewusste Entscheidung für ein Kind müsse daher gut überlegt sein.

Wunschname: Günther

Auch beim Thema Babynamen wurde es konkret – zumindest für ihn. In einem Stream sagte MontanaBlack: „Wenn ich alleine entscheiden könnte, würde ich meinen Sohn Günther nennen.“ Für ihn ein „rundum geiler Name“. Seine Freundin Lea sieht das offenbar anders. Kompromiss-Namen wie Liam oder Leo stehen ebenfalls im Raum – bei Mädchennamen sei man sich laut Monte noch uneinig.

Was ihm bei der Erziehung wichtig wäre? Eine klare Haltung: „Mein Kind soll geborgen aufwachsen […] gute Bildung, höflich, respektvoll – gute Kinderstube einfach!“