David Alaba: Insel-Urlaub nach Team-Sieg

Shalimar und Sohn weilen bereits seit ein paar Tagen auf den Malediven.

Auszeit. Nach dem Sensationssieg des österreichischen Nationalteams gegen Italien packte David Alaba seine Koffer, um seiner Lebensgefährtin Shalimar, Sohn Zion und Schwester Rose May Alaba auf die Malediven nachzufliegen.

Die warteten dort bereits sehnsüchtig auf den Star-Kicker. Am Dienstagabend war es dann so weit: „Dada arrived today“ (Papa ist heute angekommen), schreibt Shalimar in ihrer Instagram-Story und zeigt David mit ihrem Sohn Hand in Hand Richtung Traumstrand spazieren. Wenn Alaba verreist, ist meist die ganze Familienbande mit auf Tour. Oftmals reisen auch noch Freunde an.

Postings. In den nächsten Tagen dürfen sich die Fans sicherlich wieder über viele schöne­ Ur­­laubsschnappschüsse ihres Idols freuen. Sha­limar kümmert sich ­darum, dass die Alaba-Anhänger mit Inhalten versorgt sind.