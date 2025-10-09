17 Jahre Ehe: "Bergdoktor Hans Sigl und seine Susanne im Liebes-Talk: "Wir streiten gerne!"

Der Schauspieler verrät, was in seinen Augen zu einer guten Ehe dazugehört. Er ist seit 17 Jahren mit Susanne glücklich.

Seit fast zwei Jahrzehnten gehen „Bergdoktor“-Star Hans Sigl (56) und seine Frau Susanne (53) gemeinsam durchs Leben – und wirken dabei so vertraut wie am ersten Tag. Im Doppelinterview mit BUNTE erzählen die beiden, was ihre Beziehung stark macht und wie sie es schaffen, auch nach 17 Jahren Ehe glücklich zu sein.

Mehr lesen:

Für Susanne liegt das Fundament ihrer Liebe in gegenseitiger Achtsamkeit und emotionaler Nähe. „Das hat einfach etwas mit einem tiefen Empfinden füreinander zu tun, mit einer großen Aufmerksamkeit. Mit der Fähigkeit, hinzuschauen, wie es dem Menschen geht, den man liebt“, erklärt sie. Wichtig sei dabei auch, die Balance zu halten: „Selbst im Fokus zu bleiben.“





Streit als Ehegeheimnis?

Hans Sigl ergänzt mit seiner typischen Offenheit, dass in einer funktionierenden Partnerschaft nicht alles immer harmonisch sein müsse – im Gegenteil: „Streit. Wir streiten uns gerne. Streit ist ein erhöhtes Maß an Auseinandersetzung. Das gehört zu einer guten Beziehung dazu.“

Das Paar zeigt eindrucksvoll, dass Liebe nicht von Perfektion lebt, sondern von Echtheit, Aufmerksamkeit und dem Willen, sich immer wieder neu aufeinander einzulassen. Ihre Ehe ist damit ein Beispiel dafür, wie Leidenschaft, Humor und gegenseitiger Respekt auch nach vielen Jahren Hand in Hand gehen können.