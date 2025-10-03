"Berdoktor" Hans Sigl schießt gegen Gen Z: "Wie wärs mit Bücher lesen?"

Hans Sigl (56) nutzt seine Reichweite, um Klartext zu reden – diesmal hat er es auf die Generation Z und einen TikTok-Trend abgesehen

Der „Bergdoktor“-Darsteller teilte in seiner Instagram-Story ein Video der Wiener Zeitung. Darin ist zu sehen, wie sich junge Menschen in Wien im Park treffen, um Pudding mit Gabeln zu essen. Ein Teilnehmer erklärt, es gehe dabei vor allem darum, neue Freunde zu finden und in einem konsumfreien Raum Kontakte zu knüpfen.

Für Sigl offenbar zu absurd: „Leute, ich kann auch Suppe mit Gabel löffeln und connecten“, schrieb er spöttisch über den Clip. Dazu gab er noch einen Ratschlag: „Wie wärs mit Bücher lesen?“

Damit setzt Sigl seine Reihe an pointierten Kommentaren fort. In der Vergangenheit äußerte er sich bereits kritisch über Fake News oder reagierte scharf auf eine Journalistin, die seine Moderation bei der „Starnacht“ kritisiert hatte.