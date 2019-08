Heidi Klum: Im Hippie-Look bei Hochzeit

Die kurze Hochzeitsnacht verbrachten Heidi Klum (46) und ihr (dritter) Ehemann Tom Kaulitz (29) allein in der Suite auf der „Christina O.“, dem Traumschiff (560.000 Euro Miete/Woche). Bis vier Uhr früh wurde zuvor an Deck der 100-Meter-Yacht gefeiert. Mit dabei 157 Freunde von Heidi und Neo-Ehemann Tom Kaulitz: Darunter Ex-Spice-Girl Mel B., Designer Wolfgang Joop, Sänger Sasha, Klum-Freund Thomas Hayo sowie die vier Kids der Braut, Leni (15), Henry (14), Johan (12) und Lou (9) ­sowie Heidis Mutter Erna. Papa Klum fehlte allerdings. Tochter Lou streute rote Rosen, bevor Heidi und Tom barfuß an Deck der „Christina O.“ „Ja“ hauchten.

Falscher Priester

Anstatt eines Priesters „traute“ Bill Kaulitz das Paar, der Bruder des Bräutigams. Rechtlich gilt diese Hochzeitsshow somit nicht. Aber: Laut Bild haben die beiden standesamtlich bereits in L. A. und Bergisch Gladbach geheiratet. Die Zeremonie war kurz, aber herzlich. „Priester“ Bill: „Ich sehe an euch, dass es die große Liebe doch gibt.“

Starköchin

Schließlich folgte das Dinner an Deck: Erst eine Suppe, dann Wiener Schnitzel oder Vierländer-Ente, eine Art Peking-Ente. Starköchin Cornelia ­Poletto zauberte das Menü. Schulfreunde von Tom hielten Reden, die Kids bedankten sich einzeln bei ihrer Mama. „Es war sehr, sehr emotional und familiär“, so Freunde. Danach Party. Sonntag folgte der große Hangover-Ausklang im Beach-Club „La Fontelina“.