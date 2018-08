Sorge um Jürgen Drews: Not-OP, Lebensgefahr!

Erst wenige Wochen ist es her, da musste der Schlagerstar und König von Mallorca, Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") ins Krankenhaus um sich einer Behandlung wegen eines hartnäckigen Magen-Darm-Infekts zu unterziehen. „Jürgen hat einen sehr schweren Magen-Darm-Infekt. Er bekommt Infusionen“, wie seine Sprecherin Christine Knoche-Gaydos bestätigte. Danach musste er sich schonen, sagte Auftritte ab.

Darmverschluss!

Jetzt ist Drews seit Sonntag wieder in ärztlicher Behandlung, wie die Bild berichtet, muss sich heute einer Not-OP unterziehen. Der Grund: Drews hat einen Darmverschluss! Dieser Zustand ist sehr ernst, es muss umgehend gehandelt werden, sonst drohen schwerwiegende Folgen.

Not-OP

Sprecherin Knoche-Gaydos: "Montagvormittag soll Jürgen operiert werden. Danach wissen wir mehr." In den letzten Tagen hat Drews sich immer wieder übergeben müssen, Krämpfe plagten den 73-Jährigen. Noch am Samstag hatte er einen Auftritt bei der Schlagerparty in Dortmund. Ob das zu früh und zu viel für seinen geschwächten Körper war?