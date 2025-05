"Angst, Hass und Gewalt": Bill und Tom Kaulitz über schwierige Jugend

In ihrem gemeinsamen Podcast packen die Kaulitz-Brüder jetzt aus. Sie erinnern sich zurück an ihre schwierige Teenager-Zeit, in der sie es nicht leicht hatten.

"Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" heißt der Podcast der zwei Star-Brüder, die ihre Band "Tokio Hotel" 2005 mit zwei Freunden gegründet hatten. Heute leben die Zwillinge in Amerika, für sie ist es ein Zufluchtsort.

Zurück in die Heimat In einer Folge berichtet Bill seinem Bruder von einem beruflichen Projekt, das ihn in seine alte Heimat nach Magdeburg führte. Dort haben ihn die Menschen angesprochen und gefragt, wie es ihm damit gehe, wieder da zu sein. "Angst, Hass und Gewalt" Die deutsche Bild-Zeitung berichtet von Bills Reaktion im Podcast: „Ich habe viele schöne Erinnerungen daran, wie wir aufgewachsen sind. Aber natürlich auch ganz viele dunkle, schlimme und traumatische. Das war geprägt von Angst, Hass und Gewalt. Es war wirklich rough – ein sehr hartes Pflaster und eine krasse Jugend." Morddrohungen und Beleidigungen Er ging nicht weiter auf Details an. In der Vergangenheit war er aufgrund seines "extrovertierten Aussehens" immer wieder mit Beleidigungen, Angriffen und Morddrohungen konfrontiert. Das Ganze wurde so schlimm, dass sogar Polizeischutz nötig war. 2010 dann der Bruch mit Deutschland: Die Brüder zogen nach Los Angeles.