Auszug! Zickenkrieg der Geiss-Töchter Shania und Davina eskaliert

Die beiden Töchter von Carmen und Robert Geiss zicken sich regelmäßig an. Jetzt ist ein Streit eskaliert.

Es brodelt hinter den Kulissen der Reality-Soap „Davina & Shania – We Love Monaco“: Shania Geiss (20) zieht aus der gemeinsamen Wohnung mit ihrer älteren Schwester Davina (21) aus. Ihr Ziel: das erste eigene Apartment – selbstverständlich top designt und ganz nach ihren Vorstellungen. Doch der Weg zur Unabhängigkeit bleibt nicht konfliktfrei – und sorgt für ordentlich Zündstoff zwischen den Schwestern.

Mehr lesen:

Per Privatjet geht es für die Geiss-Töchter nach Bozen, um dort stilvolle Möbel für Shanias neue Bleibe zu shoppen. „Jetzt kann ich alles ganz genau so aussuchen, wie ich es will – nicht so wie in der alten Wohnung“, erklärt Shania in der aktuellen Folge. Unterstützung sollte dabei eigentlich von Davina kommen – doch der vermeintlich harmonische Schwestern-Ausflug endet im Eklat.

Neid statt Unterstützung

Der Grund für den Streit: Davina fühlt sich plötzlich benachteiligt. Während Shania ihre Traumwohnung plant – inklusive Innenarchitekt Kurt Steurer – fühlt sich Davina übergangen. „Ich brauche aber jetzt auch was!“, stellt sie klar. „Ich bin immerhin die Erstgeborene und hab genau die gleichen Rechte wie Shania – wenn nicht sogar mehr!“

Davina will nun ebenfalls ihre eigene Wohnung, in der sie bislang mit Shania zusammenwohnte, komplett neu gestalten lassen. Der Druck ist groß – nicht nur, weil der luxuriöse Lebensstil aufrechterhalten werden will, sondern auch, weil Papa Robert Geiss klar gemacht hat: Ein zweiter Privatjet für eine neue Einkaufstour sei nicht drin.

„Sie ist einfach eifersüchtig“

Shania zeigt wenig Verständnis für die Aufregung ihrer Schwester: „Davina ist eifersüchtig, dass ich so eine tolle Wohnung bekomme und selbst einrichten darf. War ja klar, dass sie jetzt nachziehen will.“

Der Streit eskaliert, als Davina sogar den Rückflug verschieben will, um den Innenarchitekten direkt auch für ihre Wohnung zu buchen. „Ich raste gleich aus!“, tobt sie. „Ich krieg’ hier nicht mal einen Stuhl – und Shania wird behandelt wie eine Prinzessin! Sogar beim Toilettenpapierhalter darf sie die Farbe aussuchen!“

Shania kontert trocken: „Was stimmt nicht mit der Frau? Das grenzt schon an Wahnvorstellungen. Es war nie die Rede davon, dass wir IHRE Wohnung besprechen!“

Happy End im Privatjet

Versöhnt haben sich die beiden zwar nicht wirklich – eine Entschuldigung blieb aus. Aber zumindest ging’s gemeinsam im Jet zurück nach Monaco. Ob dort wieder Frieden einkehrt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Bei den Geiss-Schwestern ist Drama garantiert.