Die Bachelors: Beide Singlemänner sind Väter

Wer einen der beiden "Bachelors" für sich gewinnen möchte, muss erst an den Kindern der beiden vorbei. Die neue Staffel wird anders als bisher.

Rosen, Romantik – und Verantwortung: Wenn ab Mittwoch (18. Juni) zwei neue Bachelors auf RTL (vorab auf RTL+) die große Liebe suchen, bringen sie gleich das Wichtigste in ihrem Leben mit: ihre Kinder.

Väter mit Herz statt Party-Singles

Anders als frühere Staffeln setzen Felix Stein (34) und Martin Braun (36) heuer auf gelebte Paparolle statt auf pure Selbstdarstellung. „Mein Sohn ist kein Kind, das seinen Papa nur jedes zweite Wochenende sieht“, sagt Felix, der in Berlin lebt und beruflich als Sportfotograf unter anderem Champions-League-Spiele begleitet.





Mit seiner Ex-Freundin teilt er sich die Erziehung im Alltag – 40:60, wie er erzählt. „Er schläft ein- bis dreimal pro Woche bei mir.“ Der Kleine sei genauso fußballverrückt wie der Papa: „Er erkennt schon jedes Vereinslogo und will den ganzen Tag kicken.“ Emotional gibt sich Felix offen: „Ich knutsch ihn den ganzen Tag ab, schau ihm beim Schlafen zu – ich kann gar nicht von ihm loslassen.“





Patchwork bei Martin Braun

Auch Martin Braun, Versicherungs- und Finanzberater aus Nordrhein-Westfalen, ist Vater – von zwei Töchtern im Volksschulalter. Die wohnen mit ihrer Mutter keine 50 Meter von ihm entfernt. „Wir leben in bester Nachbarschaft“, erzählt der ehemalige Kölner Clubbetreiber. Sogar mit dem neuen Partner seiner Ex verstehe er sich bestens: „Wir machen auch gemeinsam was mit den Kindern.“

Dass die Patchwork-Familie gut funktioniert, zeigt sich auch an der Vorfreude auf Martins TV-Auftritt: „Meine Ex freut sich am meisten über die Staffel – sie hat richtig Spaß daran.“

Liebe nach der Liebe

Martin war mit seiner Jugendliebe über acht Jahre zusammen, gründete mit ihr Familie und zog ins gemeinsame Haus. Die Trennung verlief friedlich: „Wir waren eher eine WG – aber als wir einmal vor unserer Tochter gestritten haben, war uns klar: So nicht. Nie wieder.“ Seither halten sie als Eltern zusammen – freundschaftlich und auf Augenhöhe.

Für beide Bachelors steht fest: Eine neue Liebe muss zur Familie passen. Martin will unbedingt in der Nähe seiner Töchter wohnen bleiben, Felix wünscht sich sogar noch weiteren Nachwuchs. „Ich hätte gern noch eine Tochter.“ Und Martin? „Ich hab selbst fünf Geschwister – das war für mich immer etwas ganz Besonderes.“