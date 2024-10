Bill Kaulitz: Jetzt macht er seine Liebe offiziell

Der "Tokio Hotel"-Sänger setzt den Spekulationen endlich ein Ende und steht ganz offen zu seiner Beziehung mit Marc Eggers

Seit einem Jahr schon wurde immer wieder gemunkelt, dass Bill Kaulitz (35) und Ballermann-Star Marc Eggers ein Paar sind. Damals gab es Paparazzi-Abschüsse im Käferzelt, die die beiden wild schmusend zeigten. Das hätte allerdings auch einfach nur ein Flirt zwischen den beiden Musikern sein können. Doch jetzt bestätigt Bill die Liebe.

Kaulitz schwärmt für Kelce und Eggers

Schon in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" spielte Eggers mit, und es war kaum zu übersehen, dass beide verliebt ineinander sind. In dem Podcast "Baby got Business" spricht Kaulitz endlich Klartext. Die Gastgeberin Anne-Kathrin sprach ihn auf Taylor Swifts Freund Travis Kelce an und er antwortete: "Für den würde ich alles tun. Das ist für mich der absolute – also abgesehen von meinem Freund – ist das für mich mein absoluter Traummann. Wäre ich nicht vergeben, würde ich den sofort heiraten."

© getty ×

Bill bestätigt Liebe

Ann-Kathrin hackt nach: "Und du hast gerade gesagt, du bist jetzt offiziell vergeben. Das ist crazy. Ich habe euch gesehen auf dem Oktoberfest" Bill Kaulitz stimmt zu. "Ich glaube, du musst jemanden finden, wo du dich irgendwie aufgehoben fühlst und sicher und gleichzeitig eben auch zum Lachen bringen", findet der Musiker und räumt ein: "Klar, jetzt hat man grade die rosarote Brille auf, aber ich glaube, wirklich der Key für mich ist, dass ich so richtig herzhaft, ehrlich lachen kann, so dass der Bauch wehtut."