Die beiden wollen nun ihr Leben, den Alltag wieder aufnehmen.

Gerade einmal eine Woche ist der brutale Überfall auf das Promi- und Unternehmerpaar Carmen und Robert Geiss her.

Wir erinnern uns: Eine Bande von vier Männern drang in die Villa des Ehepaares ein, zwang sie, den Tresor leer zu räumen. „Einer hat mir die Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, wenn ich den Code nicht sage, schießt er,” so Carmen und Robert im Interview mit RTL. Die Bande hat Uhren, Bargeld, Schmuck und Taschen im Wert von mindestens 200.000 Euro erbeutet.

Verletzungen

Der Schock saß tief, denn der Überfall blieb nicht ohne Spuren: Robert wurde an den Rippen verletzt und Carmen bis zur Ohnmacht gewürgt. Dabei riss sogar eine Narbe ihrer Beauty-OP auf!

Raue Stimme nach Attacke

Mittlerweile ist der erste Schock verdaut und Carmen und Robert wollen ihr Leben wieder aufnehmen. Carmen - noch mit rauer Stimme nach der Attacke - zeigt ein neues Ensemble ihrer Kollektion in einem Insta-Clip.

Statement

Doch dafür hagelte es von manchen Leuten herbe Kritik. Wie sie jetzt schon wieder ihre Mode bewerben können. Etwas, das Carmen nicht auf sich sitzen lässt. Sie veröffentlichte ein Statement, in dem deutlich wird, dass sie auch Verantwortung für andere haben: "Wir sind Unternehmen (...) deswegen müssen wir auch nach so einem Rückschlag weiter an die Menschen denken, die bei uns angestellt sind und die wir ernähren."