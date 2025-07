Claudia Obert über Hochzeit mit Toyboy Max (27): „Erbt alles auf dem Totenbett!“

Bei einer Sommerparty plaudert sie offen über ihre Liebe zu Max – und verrät ihren Hochzeitsplan. Demnach würde sie ihn erst heiraten, wenn es zu spät ist.

Claudia Obert (63) sprüht wieder einmal vor Lebensfreude – und vor Liebesglück! Bei einer Sommerparty von Olivia Jones (55) in Hamburg zeigte sich die Unternehmerin strahlend an der Seite von Max Suhr (27), ihrem deutlich jüngeren Partner. Vor genau drei Jahren lernte sich das ungleiche Paar auf eben jener Party kennen – seither sind sie unzertrennlich.

Mehr lesen:

„Max und ich, wir sind einfach ein Dreamteam“, schwärmte Obert im RTL-Interview. Ihre Beziehung sei „etwas ganz Besonderes“ – und das will sie auch nicht durch gesellschaftliche Erwartungen definieren lassen.

Obwohl es in der Vergangenheit Pläne für eine große Hochzeit gab – samt Antrag am Eiffelturm und rauschendem Fest – ist davon aktuell keine Rede mehr. Und das stört Claudia kein bisschen: „Ich bin nicht nostalgisch. Für mich ist Party jeden Tag. Das ist für mich nichts Besonderes – und doch was Besonderes.“

Hochzeit? "Auf dem Totenbett!"

Stattdessen präsentierte sie ganz in Obert-Manier ihre eigene Vorstellung vom idealen Hochzeitszeitpunkt – mit einem Augenzwinkern: „Es ist schon verabredet, wann wir heiraten: Auf dem Totenbett, damit er alles erbt, was da ist!“

Mit ihrer Mischung aus Witz, Charme und Nonchalance bleibt Claudia Obert ihrer Linie treu: Konventionen? Nein danke! Dafür lieber Spaß, Liebe und ein bisschen Luxus – und Max scheint dafür der perfekte Partner zu sein.