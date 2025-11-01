Das gab es noch nie: Günther Jauch sollte selbst Joker bei "Wer wird Millionär" sein

Das große Promi-Special von „Wer wird Millionär?“ steht an – und Olympiasiegerin Katarina Witt sorgt schon vor der Sendung für Gesprächsstoff.
Bei „Wer wird Millionär?“ steht das beliebte Promi-Special bevor. Dabei sorgt ausgerechnet Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt (58) für verdutzte Gesichter – und das schon vor der ersten Quizfrage.
Vier Promis auf dem heißen Stuhl
Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons wagen sich gleich vier bekannte Gesichter auf den berühmtesten Stuhl Deutschlands:
-
Katarina Witt
-
Sonja Zietlow
-
Till Reiners
-
Johannes B. Kerner
Sie alle stellen sich 15 Fragen – und quizzen für den guten Zweck. Die erspielten Summen fließen in Hilfsprojekte des RTL-Spendenmarathons.
Katarina Witts ungewöhnliche Idee
Wie es sich für eine zweifache Olympiasiegerin gehört, nahm Witt die Herausforderung sportlich. Sie habe sich vorgenommen, sich „nicht verwirren zu lassen“. Doch für Verwirrung sorgte sie selbst:
Laut Insidern wollte sie offenbar Moderator Günther Jauch als Joker einsetzen. Das sorgte für eine kurze Irritation in der Regie – die Reaktion: „Das ist nicht erlaubt.“
Promis mit Quiz-Erfahrung
Sonja Zietlow dürfte als erfahrene Moderatorin ihre Nerven im Griff haben, Johannes B. Kerner bringt reichlich Quiz-Erfahrung mit und Till Reiners sorgt sicher für humorvolle Momente.
Zwischen Glanzleistung und Blamage liegt bei „Wer wird Millionär?“ jedoch oft nur eine falsche Antwort.
Alles für den guten Zweck
Am Ende zählt der Spendenzweck: Alle vier Kandidaten spielen für soziale Projekte. Und vielleicht sorgt ja einer von ihnen für den nächsten legendären „Millionenmoment“ bei Günther Jauch.