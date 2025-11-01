Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Günther Jauch
© RTL

Kurios

Das gab es noch nie: Günther Jauch sollte selbst Joker bei "Wer wird Millionär" sein

01.11.25, 15:49
Teilen

Das große Promi-Special von „Wer wird Millionär?“ steht an – und Olympiasiegerin Katarina Witt sorgt schon vor der Sendung für Gesprächsstoff. 

Jauch
© RTL

Bei „Wer wird Millionär?“ steht das beliebte Promi-Special bevor. Dabei sorgt ausgerechnet Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt (58) für verdutzte Gesichter – und das schon vor der ersten Quizfrage.

Vier Promis auf dem heißen Stuhl

Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons wagen sich gleich vier bekannte Gesichter auf den berühmtesten Stuhl Deutschlands:

  • Katarina Witt
  • Sonja Zietlow
  • Till Reiners
  • Johannes B. Kerner

kati katarina witt
Kati Witt
© Photo Press Service, www.photopress.at

Sie alle stellen sich 15 Fragen – und quizzen für den guten Zweck. Die erspielten Summen fließen in Hilfsprojekte des RTL-Spendenmarathons.

Katarina Witts ungewöhnliche Idee

Wie es sich für eine zweifache Olympiasiegerin gehört, nahm Witt die Herausforderung sportlich. Sie habe sich vorgenommen, sich „nicht verwirren zu lassen“. Doch für Verwirrung sorgte sie selbst:

Laut Insidern wollte sie offenbar Moderator Günther Jauch als Joker einsetzen. Das sorgte für eine kurze Irritation in der Regie – die Reaktion: „Das ist nicht erlaubt.“

günther jauch
© Getty Images

Promis mit Quiz-Erfahrung

Sonja Zietlow dürfte als erfahrene Moderatorin ihre Nerven im Griff haben, Johannes B. Kerner bringt reichlich Quiz-Erfahrung mit und Till Reiners sorgt sicher für humorvolle Momente.

Zwischen Glanzleistung und Blamage liegt bei „Wer wird Millionär?“ jedoch oft nur eine falsche Antwort.

Alles für den guten Zweck

Am Ende zählt der Spendenzweck: Alle vier Kandidaten spielen für soziale Projekte. Und vielleicht sorgt ja einer von ihnen für den nächsten legendären „Millionenmoment“ bei Günther Jauch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden