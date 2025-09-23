Alles zu oe24VIP
"Wer wird Millionär?" - Günther Jauch plaudert über überdurchschnittlichen Penis
Intime Details

"Wer wird Millionär?" - Günther Jauch plaudert über überdurchschnittlichen Penis

23.09.25, 08:47
Der Moderator erkennt den Begleiter einer Kandidatin sofort wieder und erinnert sich an eine pikante Geschichte. 

Bei der jüngsten Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ erlebt Moderator Günther Jauch (66) einen unerwarteten Moment der Wiedererkennung. Auf dem Ratestuhl nimmt Anna Maria Martin y Moreno aus Bochum Platz – doch nicht sie allein sorgt für Aufsehen, sondern auch ihre Begleitung. Als Anna ihren Mann vorstellt, klingelt es sofort beim Quizmaster.

Denn Miguel Alejandro Pawel Martin y Moreno war vor rund zehn Jahren selbst Kandidat in der RTL-Show – und hinterließ damals einen besonders ungewöhnlichen Eindruck. Schon sein klangvoller Name blieb im Gedächtnis. Noch mehr Gesprächsstoff bot allerdings eine jugendliche Nebentätigkeit, die er mit entwaffnender Offenheit schilderte.

Kondom-Tester 

Mit 18 Jahren arbeitete er als offizieller Kondom-Tester für eine Studie der Universität Duisburg-Essen. In der Sendung berichtete er Jauch damals detailliert von dieser eher seltenen Beschäftigung – und erwähnte mit einem Augenzwinkern, dass der betreuende Arzt seine Maße als „überdurchschnittlich“ einstufte.


 

Für Ehefrau Anna war diese Enthüllung übrigens damals eine Überraschung: Sie saß im Publikum und erfuhr live, welchen Nebenjob ihr Partner einst hatte. Günther Jauch jedenfalls hat die Anekdote bis heute nicht vergessen – und konnte sich nun bei Annas Auftritt bestens daran erinnern.

